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У Білій Церкві проведуть конкурси на реконструкцію площ і парку Слави

  • П'ятниця, трав. 26 2023
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У Білій Церкві проведуть конкурси на реконструкцію площ і парку Слави

На 40 сесії БМР депутати внесли зміни до Програми розвитку комплексного благоустрою Білоцерківської міської територіальної громади на 2021-2023 роки.

Програма передбачає відкриті архітектурні конкурси на кращу концептуальну пропозицію комплексного благоустрою території парку Слави, площі Перемоги, Європейської площі та території біля пам’ятного знаку «Літак». На премії переможцям конкурсу закладено 1, 030 млн грн. Зокрема:

  • на парк Слави - 445 тис грн
  • на площу Перемоги - 235 тис грн
  • на площу біля пам'ятника "Літак" - 235 тис грн
  • на Європейську площу - 115 тис грн

Утім, це рішення міської ради розходиться з витратами бюджету розвитку міста на 2023 рік, де на реконструкцію парку Слави (облаштування Алеї героїв) вже закладено 3 млн грн. Виникає питання: архітектурний конкурс пройде після реконструкціх парку Слави чи до? 

Також не зрозуміло, чому перед реконструкцією площі Європейської (колишня Петра Запорожця) не було враховане бажання громади демонтувати пам'ятник соратнику В. Леніна. Відтак, після проведеної реконструкції площі треба знову проводити архітектурний конкурс на кращий благоустрій місця на площі, де стояв пам'ятник. Тобто виконувати подвійну роботу за кошти платників податків. 

 

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Опубліковано в ЖКГ

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