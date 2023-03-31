Пенсійний фонд автоматично призначить житлові субсидії на неопалювальний період для більшості домогосподарств, які отримували субсидію в попередньому опалювальному сезоні. Це можливо за умови, якщо не змінилися дані про майновий стан чи склад родини. Автоматично також будуть перепризначені житлові субсидії внутрішньо переміщеним особам, які отримують їх за адресою реєстрації.

З травня 2023 року Пенсійний фонд України призначить житлові субсидії на період, що не опалюється (з 1 травня по 30 вересня) для більшості домогосподарств, які отримували житлову субсидію в попередньому опалювальному періоді.

Зазначається, що громадяни, які отримували вказану допомогу в опалювальний сезон, субсидії будуть перепризначені автоматично. Водночас деяким категоріям українців необхідно знову подати заяви на отримання субсидій, зокрема сім'ї, в яких:

внутрішньо переміщені особи ( якщо ВПО планує оформити субсидію за адресою, відмінною від місця реєстрації, вона має звернутися до Пенсійного фонду України та подати відповідну заяву й декларацію про доходи) ;

; особи, які орендують жиле приміщення для проживання;

особи, які зверталися за призначенням житлової субсидії на придбання зрідженого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Також звернутися за продовженням житлової субсидії слід, якщо не всі зареєстровані у домогосподарстві особи проживають за місцем реєстрації.

"Житлові субсидії на наступний період будуть призначені на підставі отриманої шляхом обміну інформації від організацій-надавачів послуг, зокрема, про забезпечення громадян житлово-комунальними послугами за встановленими цінами, тарифами та розміром внесків/платежів на управління багатоквартирним будинком та комунальні послуги", - зазначено у повідомленні.