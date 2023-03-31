Пенсійний фонд автоматично призначить житлові субсидії на неопалювальний період для більшості домогосподарств

З травня 2023 року Пенсійний фонд України призначить житлові субсидії на період, що не опалюється (з 1 травня по 30 вересня) для більшості домогосподарств, які отримували житлову субсидію в попередньому опалювальному періоді.
Зазначається, що громадяни, які отримували вказану допомогу в опалювальний сезон, субсидії будуть перепризначені автоматично. Водночас деяким категоріям українців необхідно знову подати заяви на отримання субсидій, зокрема сім'ї, в яких:
- внутрішньо переміщені особи (якщо ВПО планує оформити субсидію за адресою, відмінною від місця реєстрації, вона має звернутися до Пенсійного фонду України та подати відповідну заяву й декларацію про доходи);
- особи, які орендують жиле приміщення для проживання;
- особи, які зверталися за призначенням житлової субсидії на придбання зрідженого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.
Також звернутися за продовженням житлової субсидії слід, якщо не всі зареєстровані у домогосподарстві особи проживають за місцем реєстрації.
"Житлові субсидії на наступний період будуть призначені на підставі отриманої шляхом обміну інформації від організацій-надавачів послуг, зокрема, про забезпечення громадян житлово-комунальними послугами за встановленими цінами, тарифами та розміром внесків/платежів на управління багатоквартирним будинком та комунальні послуги", - зазначено у повідомленні.