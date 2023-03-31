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Назва послуги
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Соціальна норма
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З управління багатоквартирним будинком
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21 кв. м загальної площі на одну особу та додатково 10,5 кв. м на сім’ю.
Наприклад: сім’я пільговика складається із трьох осіб. Соціальна норма на сім’ю: 21+21+21+10,5 = 73,5 кв. м.
Коли фактична площа житла (квартири) є меншою, застосовується фактична площа
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З газопостачання за наявності газової плити та централізованого гарячого водопостачання
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3,3 куб. м на одну особу на місяць
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З газопостачання за наявності газової плити в разі відсутності централізованого гарячого водопостачання та газового водонагрівача
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5,4 куб. м на одну особу на місяць
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З газопостачання за наявності газової плити та газового водонагрівача
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10,5 куб. м на одну особу на місяць
Соціальні норми, в межах яких надається пільга на оплату житлово-комунальних послуг та газопостачання
- Середа, квіт. 12 2023
- Автор bc-news
Норми на оплату послуг визначено постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 року № 409 “Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування”.
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Опубліковано в ЖКГ
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