Важливо

Соціальні норми, в межах яких надається пільга на оплату житлово-комунальних послуг та газопостачання

  • Середа, квіт. 12 2023
  • Автор 
Соціальні норми, в межах яких надається пільга на оплату житлово-комунальних послуг та газопостачання

Норми на оплату послуг визначено постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 року № 409 “Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування”.

Назва послуги

Соціальна норма

З управління багатоквартирним будинком

21 кв. м загальної площі на одну особу та додатково 10,5 кв. м на сім’ю.

Наприклад: сім’я пільговика складається із трьох осіб. Соціальна норма на сім’ю: 21+21+21+10,5 = 73,5 кв. м.

Коли фактична площа житла (квартири) є меншою, застосовується фактична площа

З газопостачання за наявності газової плити та централізованого гарячого водопостачання

3,3 куб. м на одну особу на місяць

З газопостачання за наявності газової плити в разі відсутності централізованого гарячого водопостачання та газового водонагрівача

5,4 куб. м на одну особу на місяць

З газопостачання за наявності газової плити та газового водонагрівача

10,5 куб. м на одну особу на місяць

 
SocButtons v1.5
Прочитано 28 раз
Опубліковано в ЖКГ

You have no rights to post comments

Наверх

Поділитись новиною

Відправити в FacebookВідправити в Google BookmarksВідправити в TwitterВідправити в LinkedIn
Free Joomla 2.5 Extensions Joomla module Joomla Plugin

  Сторінки в соц. мережах

Перемкнути на мобільний вигляд

Чи вважаєте ви роботу міських депутатів ефективною?

так, достатньо ефективна - 0%
ні, могли б і краще - 100%
нічого не знаю про їхню роботу - 0%
не цікавлюся діями міської влади - 0%

Всього голосів: 3
The voting for this poll has ended

Вибір редакції

Читайте також

Фото та відео