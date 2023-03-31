Нагадаємо, 29 березня виконком ухвалив рішення про закінчення опалювального періоду 2022-2023 років на території Білоцерківської міської територіальної громади.
9 квітня завершується опалювальний сезон у Білій Церкві
- П'ятниця, квіт. 07 2023
- Автор bc-news
7 квітня відбулося позачергове засідання виконавчого комітету, на якому ухвалили рішення припинити опалювальний сезон 9 квітня 2023 року.
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Опубліковано в ЖКГ
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