Важливо

9 квітня завершується опалювальний сезон у Білій Церкві

  • П'ятниця, квіт. 07 2023
  • Автор 
9 квітня завершується опалювальний сезон у Білій Церкві

7 квітня відбулося позачергове засідання виконавчого комітету, на якому ухвалили рішення припинити опалювальний сезон 9 квітня 2023 року. 

Нагадаємо, 29 березня виконком ухвалив рішення про закінчення опалювального періоду 2022-2023 років на території Білоцерківської міської територіальної громади.

SocButtons v1.5
Прочитано 32 раз
Опубліковано в ЖКГ

You have no rights to post comments

Наверх

Поділитись новиною

Відправити в FacebookВідправити в Google BookmarksВідправити в TwitterВідправити в LinkedIn
Free Joomla 2.5 Extensions Joomla module Joomla Plugin

  Сторінки в соц. мережах

Перемкнути на мобільний вигляд

Чи вважаєте ви роботу міських депутатів ефективною?

так, достатньо ефективна - 0%
ні, могли б і краще - 100%
нічого не знаю про їхню роботу - 0%
не цікавлюся діями міської влади - 0%

Всього голосів: 3
The voting for this poll has ended

Вибір редакції

Читайте також

Фото та відео