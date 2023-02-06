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Виконком ухвадив рішення щодо заверешння опалювального сезону

  • Середа, бер. 29 2023
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Виконком ухвадив рішення щодо заверешння опалювального сезону

29 березня виконком прийняв рішення про закінчення опалювального періоду 2022-2023 років на території Білоцерківської міської територіальної громади.

Якщо протягом трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря перевищуватиме 8°С, опалювальний період 2022-2023 років на
території Білоцерківської міської територіальної громади для житлового фонду, інших споживачів Білоцерківської міської територіальної громади буде закінчено.

При цьому КП БМР «Білоцерківтепломережа» продовжить подачу теплоносія для закладів охорони здоров’я згідно із заявами керівників установ для забезпечення температурного режиму, встановленого нормативними документами.

Керівники комунальних підприємств, організацій, установ, структурних підрозділів Білоцерківської міської ради мають забезпечити оперативне вирішення питань щодо закінчення опалювального періоду 2022-2023 років на території Білоцерківської міської територіальної громади.

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Опубліковано в ЖКГ

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