Графік розміщення великих контейнерів для сміття

Гілля, листя і бур’яни відносяться до окремого виду відходів, що носять сезонний характер. Євро-контейнери об’ємом 1,1 м³ призначені лише для побутових відходів об’ємом до 50 Х 50 Х 50 см і не розраховані на додатковий об’єм зелених відходів.

Тому гілля, листя і бур’яни потрібно викидати в контейнери для великогабаритних відходів об’ємом 10 м³. Такі контейнери встановлюються відповідно до графіку один раз на місяць. Локації розміщення контейнерів змінюються щоденно.

Графік розміщення на сайті:

https://www.katp1028.com.ua/dlya-naseleniya/grafik-pribirannya.html



Крім гілок, листя і бур’яну в контейнери для ВГВ можна викидати:



✅ меблі та інші великогабаритні побутові відходи

✅ ремонтні відходи

Не можна викидати в такі контейнери:



❌відходи, які більші за габарити контейнера

❌шини

❌акумулятори

❌люмінесцентні лампи

❌тару і каністри від легкозаймистих речовин

❌інші небезпечні відходи

Довідки за тел: ☎ 6-21-21 та ☎(067) 328 38 16.