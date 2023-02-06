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Графік розміщення великих контейнерів для сміття

  • П'ятниця, бер. 24 2023
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Графік розміщення великих контейнерів для сміття

Роз'яснення від КАТП-1028.

Гілля, листя і бур’яни відносяться до окремого виду відходів, що носять сезонний характер. Євро-контейнери об’ємом 1,1 м³ призначені лише для побутових відходів об’ємом до 50 Х 50 Х 50 см і не розраховані на додатковий об’єм зелених відходів.

Тому гілля, листя і бур’яни потрібно викидати в контейнери для великогабаритних відходів об’ємом 10 м³. Такі контейнери встановлюються відповідно до графіку один раз на місяць. Локації розміщення контейнерів змінюються щоденно.

Графік розміщення на сайті:

https://www.katp1028.com.ua/dlya-naseleniya/grafik-pribirannya.html


Крім гілок, листя і бур’яну в контейнери для ВГВ можна викидати:


✅ меблі та інші великогабаритні побутові відходи
✅ ремонтні відходи

Не можна викидати в такі контейнери:


❌відходи, які більші за габарити контейнера
❌шини
❌акумулятори
❌люмінесцентні лампи
❌тару і каністри від легкозаймистих речовин
❌інші небезпечні відходи

Довідки за тел: ☎ 6-21-21 та ☎(067) 328 38 16.

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Опубліковано в ЖКГ

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