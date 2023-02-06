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Лампи розжарювання, які обмінюють білоцерківці на пошті, утилізують за кошти міста

  • Неділя, лют. 26 2023
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Лампи розжарювання, які обмінюють білоцерківці на пошті, утилізують за кошти міста

На 37 сесії БМР депутати внесли зміни до Програми охорони довкілля в Білоцерківській міській територіальній громаді на 2021-2023 роки.

У Програмі додано пункт: збирання, перевезення та утилізації відпрацьованих ламп розжарювання. На виконання даного заходу необхідні кошти в сумі 200 тис. грн.

Це саме ті лампи, які накопичуються внаслідок обміну на поштових відділеннях міста.

Як відомо, в Україні діє програма обміну ламп розжарювання на енергоефективні LED-лампи. Обміняти лампи можна у відділеннях Укрпошти

Щоправда, під час обміну не завжди видають енергоефективні лампи. Інколи ці лампи мають клас F, тобто за енергоефективністю майже дорівнюють лампам розжарювання. 

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Опубліковано в ЖКГ

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