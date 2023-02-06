Лампи розжарювання, які обмінюють білоцерківці на пошті, утилізують за кошти міста

На 37 сесії БМР депутати внесли зміни до Програми охорони довкілля в Білоцерківській міській територіальній громаді на 2021-2023 роки.

У Програмі додано пункт: збирання, перевезення та утилізації відпрацьованих ламп розжарювання. На виконання даного заходу необхідні кошти в сумі 200 тис. грн.

Це саме ті лампи, які накопичуються внаслідок обміну на поштових відділеннях міста.

Як відомо, в Україні діє програма обміну ламп розжарювання на енергоефективні LED-лампи. Обміняти лампи можна у відділеннях Укрпошти.

Щоправда, під час обміну не завжди видають енергоефективні лампи. Інколи ці лампи мають клас F, тобто за енергоефективністю майже дорівнюють лампам розжарювання.