Лампи розжарювання, які обмінюють білоцерківці на пошті, утилізують за кошти міста

У Програмі додано пункт: збирання, перевезення та утилізації відпрацьованих ламп розжарювання. На виконання даного заходу необхідні кошти в сумі 200 тис. грн.
Це саме ті лампи, які накопичуються внаслідок обміну на поштових відділеннях міста.
Як відомо, в Україні діє програма обміну ламп розжарювання на енергоефективні LED-лампи. Обміняти лампи можна у відділеннях Укрпошти.
Щоправда, під час обміну не завжди видають енергоефективні лампи. Інколи ці лампи мають клас F, тобто за енергоефективністю майже дорівнюють лампам розжарювання.