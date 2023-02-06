Скільки найпростіших укриттів є в Білоцерківській громаді?

14 лютого під час засідання виконавчого комітету заступник міського голови Олександр Поляруш зазначив, що спеціальною комісією було детально обстежено 232 підвальних приміщень у багатоповерхівках. За результатами роботи комісії 200 з них було визначено такими, що можуть використовуватися за цим призначенням, 32 – не рекомендовано вносити до переліку найпростіших укриттів.

На основі обстежень було складено акти оцінки об’єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення, як найпростішого укриття. Ці акти були затверджені на засіданні виконкому.

Окремим рішенням члени виконавчого комітету затвердили як найпростіше укриття підвальне приміщення у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей «Злагода» та визначили перелік заходів щодо його облаштування, аби створити належні і безпечні умови для вихованців та працівників закладу, в умовах воєнного стану. Зараз вихованці перебувають за кордоном, проте виникла потреба відновити функціонування закладу, оскільки у громаді є діти, які потенційно можуть потребувати соціально-психологічної реабілітації.

Також під час виконкому зазначили, що у громаді вже відремонтовано та облаштовано 59 укриттів у багатоквартирних житлових будинках та майже 70 – у комунальних установах та закладах. Щоправда чиновники не кажуть, де можна знайти інформації про нібито відремонтовані 59 укриттів.