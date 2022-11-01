Послуга з вивозу сміття у Білій Церкві та селах громади подорожчає на 30%

13 грудня виконком БМР розглянув звернеття КАТП-1028 та завтердив рішення про підвищення тарифу з вивозу сміття.

Так, за інформацією надавача послуг, діючі тарифи на послуги з поводження з побутовими відходами були встановлені відповідним рішенням виконавчого комітету від 09.03.2021 р. №170 та введені в дію з 01.04.2021 року. В структуру тарифів закладалися витрати на рівні цін 2020 року.

Необхідність перегляду тарифів виникла, оскільки збільшились наступні витрати: зросли ціни на стиснений газ на 283,0%, на дизельне пальне – на 162,5%, на автомобільні оливи й мастила в середньому на 170,0%, зросли ціни на придбання обладнання для збору побутових відходів (євро контейнер) на 75,7 %, зросли витрати на поточний ремонт транспорта – на 498,8 %, зросли ціни на автомобільні шини на 126 %, збільшилася вартість електроенергії на 80,1 %, відповідно зросли витрати на оплату праці з нарахуваннями, розмір мінімальної заробітної плати збільшився на 11,7 %, водопостачання та водовідведення - на 8,6%.

Нові тарифи вступають в дію з 01 січня 2023 року.

У середньому тариф буде збільшено на 30%.

Найменування Одиниця вимірювання Нові тарифи з 01.01.2023 р., грн. в т.ч. ПДВ Тариф на послуги з поводження з твердими побутовими відходами (контейнер КАТП-1028) м. Біла Церква: збирання+перевезення+захоронення грн за 1 м3 185,04 Тариф на послуги з поводження з твердими побутовими відходами (контейнер споживача) м. Біла Церква: перевезення+захоронення грн за 1 м3 169,32 Тариф на послуги з поводження з виробничих відходів 4 класу небезпеки (обрізки тканини): перевезення+захоронення грн за 1 м3 231,54 Тариф на послуги з поводження з твердими побутовими відходами (контейнер КАТП-1028): збирання+перевезення+захоронення с. Шкарівка грн за 1 м3 188,16 Тариф на послуги з поводження з твердими побутовими відходами (контейнер КАТП-1028): збирання+перевезення+захоронення с.Терезине грн за 1 м3 188,40 Тариф на послуги з поводження з твердими побутовими відходами (контейнер КАТП-1028): збирання+перевезення+захоронення с.Томилівка грн за 1 м3 197,58 Тариф на послуги з поводження з твердими побутовими відходами (контейнер КАТП-1028): збирання+перевезення+захоронення с. Піщана грн за 1 м3 197,28 Тариф на послуги з поводження з твердими побутовими відходами (контейнер КАТП-1028): збирання+перевезення+захоронення с. Володимирівка, Гайок, В.Тарасівка грн за 1 м3 184,08 Тариф на послуги з поводження з твердими побутовими відходами (контейнер КАТП-1028): збирання+перевезення+захоронення с. Сидори, Мазепинці, Дрозди грн за 1 м3 206,70 Тариф на послуги з поводження з твердими побутовими відходами (контейнер КАТП-1028): збирання+перевезення+захоронення с. Пилипча, Городище, Глибочка грн за 1 м3 206,94 Тариф на послуги з поводження з твердими побутовими відходами (контейнер КАТП-1028): збирання+перевезення+захоронення с. Глушки, Скребиші, Храпачі грн за 1 м3 206,94

Розрахунок тарифу виконано відповідно до діючого законодавства України, з дотриманням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 № 1010 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами». Періодичність надання послуг: за графіком вивезення.

У разі виникнення питань щодо структури тарифів звертатися за тел. 6-22-11 - плановий відділ; із зауваженнями та пропозиціями щодо підвищення якості надання послуг за тел.: 6-21-21- диспетчерська служба; телефон відділу збуту: 6-20-25.