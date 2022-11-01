Важливо

Послуга з вивозу сміття у Білій Церкві та селах громади подорожчає на 30%

  • Вівторок, груд. 13 2022
  • Автор 
Послуга з вивозу сміття у Білій Церкві та селах громади подорожчає на 30%

13 грудня виконком БМР розглянув звернеття КАТП-1028 та завтердив рішення про підвищення тарифу з вивозу сміття. 

Так, за інформацією надавача послуг, діючі тарифи на послуги з поводження з побутовими відходами були встановлені відповідним рішенням виконавчого комітету від 09.03.2021 р. №170 та введені в дію з 01.04.2021 року. В структуру тарифів закладалися витрати на рівні цін 2020 року.

Необхідність перегляду тарифів виникла, оскільки збільшились наступні  витрати: зросли ціни на стиснений газ на 283,0%, на дизельне пальне – на 162,5%, на автомобільні оливи й мастила в середньому на 170,0%, зросли ціни на придбання обладнання для збору побутових відходів (євро контейнер) на 75,7 %, зросли витрати на поточний ремонт транспорта – на 498,8 %, зросли ціни на автомобільні шини на 126 %, збільшилася вартість електроенергії на 80,1 %, відповідно зросли витрати на оплату праці з нарахуваннями, розмір мінімальної заробітної плати збільшився на 11,7 %, водопостачання та водовідведення  - на 8,6%.

Нові тарифи вступають в дію з 01 січня 2023 року.

У середньому тариф буде збільшено на 30%.

Найменування Одиниця вимірювання Нові тарифи з 01.01.2023 р., грн. в т.ч. ПДВ  
 

Тариф на послуги з поводження з твердими побутовими відходами

 (контейнер КАТП-1028) м. Біла Церква: збирання+перевезення+захоронення

 грн за 1 м3 185,04  

Тариф на послуги з поводження з твердими побутовими відходами

 (контейнер споживача) м. Біла Церква: перевезення+захоронення

 грн за 1 м3 169,32  

Тариф на послуги з поводження з виробничих відходів 4 класу небезпеки

(обрізки тканини): перевезення+захоронення                                            

 грн за 1 м3 231,54  

Тариф на послуги з поводження з твердими побутовими відходами

 (контейнер КАТП-1028): збирання+перевезення+захоронення с. Шкарівка

 грн за 1 м3 188,16  

Тариф на послуги з поводження з твердими побутовими відходами

 (контейнер КАТП-1028): збирання+перевезення+захоронення с.Терезине

 грн за 1 м3 188,40  

Тариф на послуги з поводження з твердими побутовими відходами

 (контейнер КАТП-1028): збирання+перевезення+захоронення с.Томилівка

 грн за 1 м3 197,58  

Тариф на послуги з поводження з твердими побутовими відходами

 (контейнер КАТП-1028): збирання+перевезення+захоронення с. Піщана

 грн за 1 м3 197,28  

Тариф на послуги з поводження з твердими побутовими відходами

 (контейнер КАТП-1028): збирання+перевезення+захоронення

с. Володимирівка, Гайок, В.Тарасівка

 грн за 1 м3 184,08  

Тариф на послуги з поводження з твердими побутовими відходами

 (контейнер КАТП-1028): збирання+перевезення+захоронення

с. Сидори, Мазепинці, Дрозди

 грн за 1 м3 206,70  

Тариф на послуги з поводження з твердими побутовими відходами

 (контейнер КАТП-1028): збирання+перевезення+захоронення

с. Пилипча, Городище, Глибочка

 грн за 1 м3 206,94  

Тариф на послуги з поводження з твердими побутовими відходами

 (контейнер КАТП-1028): збирання+перевезення+захоронення

с. Глушки, Скребиші, Храпачі

 грн за 1 м3 206,94  

Розрахунок тарифу виконано відповідно до діючого законодавства України, з дотриманням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 № 1010 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами». Періодичність надання послуг: за графіком вивезення.

У разі виникнення питань щодо структури тарифів звертатися за тел. 6-22-11 - плановий відділ; із зауваженнями та пропозиціями щодо підвищення якості надання послуг за тел.: 6-21-21- диспетчерська служба; телефон відділу збуту: 6-20-25.

SocButtons v1.5
Прочитано 26 раз
Опубліковано в ЖКГ

You have no rights to post comments

Наверх

Поділитись новиною

Відправити в FacebookВідправити в Google BookmarksВідправити в TwitterВідправити в LinkedIn
Free Joomla 2.5 Extensions Joomla module Joomla Plugin

  Сторінки в соц. мережах

Перемкнути на мобільний вигляд

Чи достатньо нам допомагає світ у боротьбі з росією?

так, достатньо - 20%
ні, могли б і краще та оперативніше - 40%
і за те, що дають, спасибі - 40%
нам ніхто нічого не винен - 0%

Всього голосів: 5
The voting for this poll has ended

Вибір редакції

Читайте також

Фото та відео