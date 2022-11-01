У Білій Церкві затвердили перелік найпростіших укриттів

Виконавчий комітет БМР на своєму засіданні 13 грудня прийняв рішення про затвердження переліку найпростіших укриттів багатоповерхових житлових будинків та нежитлових будівель на території Білоцерківської міської територіальної громади та виконання заходів щодо їх облаштування.

Відповідно до результатів роботи спеціальної комісії, яка проводила обстеження підвальних приміщень, визначено перелік приміщень, які можуть використовуватися як найпростіші укриття. За кошти міського бюджету там має проводитися ремонт та облаштування. Окрім будинків, які обслуговують ЖЕКи, туди ввійшли і кілька ОСББ та ЖБК та два нежитлових приміщення.

Також члени виконкому підтримали рішення про здійснення закупівель товарів, робіт та послуг для облаштування найпростіших укриттів закладів освіти комунальної форми власності Білоцерківської міської територіальної громади. Управлінню освіти і науки та підпорядкованим закладам й установам освіти доручено в найкоротші терміни здійснити додаткові закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для облаштування найпростіших укриттів, які розташовані у них.

Мова йде про закупілі генераторів, вогнегасників, буржуйок, теплових гармат, бочок для води, каністр, електрочайників, медикаментів, паливно-мастильних матеріалів, встановлення світильників, надвірних санвузлів, здійснення послуг з проведення інтернету тощо.

На ці потреби передбачено кошти місцевого бюджету.