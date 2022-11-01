Депутати виділили кошти на ремонт укриттів та закупівлю засобів теплозбереження

17 листопада під час засідання позачергової 34 сесії БМР депутати додали коштів на закупівлю засобів термозбереження: теплових пушок, генераторів, буржуйок тощо. Зокрема:

для закладів освіти – 4, 4 млн грн

для закладів культури – 350 тис грн

для закладів спорту – 280 тис грн

для житлово-комунального господарства – 7, 170 млн грн

для виконкому – 11 млн грн

Також депутати внесли зміни до програми захисту населення територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, виділивши додаткові кошти на ремонти найпростіших укриттів:

- у закладах освіти – 6, 7 млн грн

- у закладах спорту – 2, 5 млн грн

- у житловому фонді – 10, 5 млн грн

Міський голова Геннадій Дикий зазначив, що комісія на чолі із заступником мера Олександром Полярушом провела обстеження 150 таких найпростіших укриттів. Вартість ремонту одного – 200-300 тис грн. Ремонт передбачає бетонування підлоги, фарбування стін, проведення електрокабелю, закупівлю буржуйок тощо. Вже проінспектовано 150 таких укриттів по місту. До цієї комісії можуть звертатися також представників ОСББ та ЖБК.