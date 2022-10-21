Перелік населених пунктів, де планується відключення електроенергії

Їх будуть застосовувати, аби зменшити дисбаланс в енергосистемі та уникнути масштабних відключень. Про це повідомили в ДТЕК Київські регіональні мережі.

Тимчасові стабілізаційні відключення будуть тривати, поки не зменшиться навантаження, та держенергокомпанія не стабілізує енергосистему. Енергетики докладають всіх зусиль, щоб відключення тривали не більше 4 годин для кожної групи споживачів.

У компанії зауважили, що в часі можлива невелика похибка в межах додаткових 30-40 хв для перепідключення електропостачання між групами. Ознайомитись з переліком населених пунктів можна тут. Крім того, базові графіки опубліковані на сайті ДТЕК Київські регіональні мережі.