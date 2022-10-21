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Перелік населених пунктів, де планується відключення електроенергії

  • Вівторок, лист. 01 2022
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Перелік населених пунктів, де планується відключення електроенергії

Через значні руйнування енергетичної інфраструктури держкомпанія НЕК "Укренерго" впроваджує стабілізаційні відключення електроенергії.

Їх будуть застосовувати, аби зменшити дисбаланс в енергосистемі та уникнути масштабних відключень. Про це повідомили в ДТЕК Київські регіональні мережі.

Тимчасові стабілізаційні відключення будуть тривати, поки не зменшиться навантаження, та держенергокомпанія не стабілізує енергосистему. Енергетики докладають всіх зусиль, щоб відключення тривали не більше 4 годин для кожної групи споживачів.

У компанії зауважили, що в часі можлива невелика похибка в межах додаткових 30-40 хв для перепідключення електропостачання між групами. Ознайомитись з переліком населених пунктів можна тут. Крім того, базові графіки опубліковані на сайті ДТЕК Київські регіональні мережі.

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Опубліковано в ЖКГ

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