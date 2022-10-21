Важливо

Куди звертатися за субсидією?

  • П'ятниця, жовт. 28 2022
  • Автор 
Куди звертатися за субсидією?

За рішенням Уряду розпочинається поетапна передача функцій адміністрування житлових субсидій та пільг Пенсійному фонду України.

Так, вже з жовтня Фонд здійснює виплату призначених органами соціального захисту населення житлових субсидій та пільг. Виплати будуть проводитись незалежно від того, чи є субсидіант або пільговик пенсіонером, чи ні. 

До 1 грудня 2022 року порядок звернення за призначенням субсидій та, власне, механізм призначення житлових субсидій та пільг не змінюється. Всі дані для виплат надійдуть до Фонду у електронному вигляді.

Прийом документів від громадян та призначення виплат у жовтні-листопаді продовжують здійснювати органи соціального захисту населення.

Детальніше:https://bit.ly/3SICExx%22%20%5Ct%20%22_blank 

Сайт Білоцерківської РВА

SocButtons v1.5
Прочитано 23 раз
Опубліковано в ЖКГ

You have no rights to post comments

Наверх

Поділитись новиною

Відправити в FacebookВідправити в Google BookmarksВідправити в TwitterВідправити в LinkedIn
Free Joomla 2.5 Extensions Joomla module Joomla Plugin

  Сторінки в соц. мережах

Перемкнути на мобільний вигляд

Чи достатньо нам допомагає світ у боротьбі з росією?

Вибір редакції

Читайте також

Фото та відео