Куди звертатися за субсидією?

Так, вже з жовтня Фонд здійснює виплату призначених органами соціального захисту населення житлових субсидій та пільг. Виплати будуть проводитись незалежно від того, чи є субсидіант або пільговик пенсіонером, чи ні.

До 1 грудня 2022 року порядок звернення за призначенням субсидій та, власне, механізм призначення житлових субсидій та пільг не змінюється. Всі дані для виплат надійдуть до Фонду у електронному вигляді.

Прийом документів від громадян та призначення виплат у жовтні-листопаді продовжують здійснювати органи соціального захисту населення.

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