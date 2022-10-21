ДТЕК пояснює, чому відключення відбуваються не по графіку

Українська енергосистема вперше в історії зазнала таких масштабних пошкоджень, що держенергокомпанії НЕК Укренерго доводиться обмежувати постачання електроенергії. Для того, аби ви могли краще зрозуміти, що таке відключення електропостачання для стабілізації енергосистеми ми підготували для вас коротку довідку.

Нині всі відключення для населення можна поділити на 2 типи: аварійні та стабілізаційні.

Аварійні відключення відбуваються коли виходить з ладу якийсь елемент енергетичної інфраструктури. Вони можуть бути:

• Екстреними, які пов'язані із воєнними діями. Вони можуть відбутися у випадку, якщо через обстріли буде пошкоджено чи зруйновано об'єкти енергетичної інфраструктури.

• Локальними аварійними, коли енергомережі на конкретній обмеженій території виходять з ладу.

Важливо: аварійні відключення неможливо передбачити та спрогнозувати як довго вони будуть тривати, тому неможливо створити точні графіки, що дадуть змогу готуватись до відключень світла. Ми оперативно інформуємо про їх впровадження та скасування на нашому сайті та в соцмережах.

Стабілізаційні відключення відбуваються для балансування роботи енергосистеми. Їх ініціює НЕК Укренерго. Це відбувається, коли обсяг генерації стає менший, за обсяг споживання, або інфраструктура настільки пошкоджена, що не може передавати споживачам необхідну потужність. Тому поки триває ремонт енергооб'єктів постачання світла клієнтам необхідно тимчасово обмежувати.

При стабілізаційних відключеннях ситуація більш прогнозована, тому є можливість скласти орієнтовний погодинний графік відключень. Коли застосовуються такий тип – графіки розміщені на сайті оператора системи розподілу.

Ми розуміємо, що будь які відключення – спричиняють незручності для наших клієнтів. Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК «Укренерго», іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації.

Закликаємо всіх клієнтів підтримати енергетиків у боротьбі на енергофронті. Для цього споживати електроенергію помірно – вмикати енергоємні прилади по черзі, максимально знизити споживання електроенергії зранку з 06.00 до 11.00 та ввечері з 17.00 до 23.00. Бізнес-клієнтів просимо обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів, торгових центрів.

Просимо вас ставитись до енергетиків з терпінням та розумінням. Повірте, ми робимо все можливе і неможливе, щоб відключення торкнулися якнайменшого числа людей і тривали якнайменше тривалий час.