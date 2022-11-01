Міст на масив Леваневського буде перекрито до 24 жовтня

У зв’язку з ремонтними роботами, рух шляхопроводом по проспекту Князя Володимира (міст на «м-в Леваневського») буде ПЕРЕКРИТО з 15.00 22 жовтня (субота) до 5.00 24 жовтня (понеділка).

Об’їзд здійснюватиметься через вулиці Зенітного полку (Некрасова-Грибоєдова), Рибну, Кожедуба, Любомира Гузара (Осипенка).

Зверніть особливу увагу на те, що на час вище зазначених ремонтних робіт буде закритий залізничний переїзд по вул. Кожедуба (з метою уникнення заторів).

Просимо заздалегідь врахувати обмеження руху транспортних засобів

Також, на час проведення ремонтних робіт, заплановані зміни до схем руху громадського транспорту.

Автобусні маршрути № 19, 22, 26, 28 здійснюватимуть рух за маршрутом, далі – вулицями Зенітного полку (Некрасова-Грибоєдова), Рибною, Івана Кожедуба, Любомира Гузара (Осипенка), б-р. Михайла Грушевського, вул.Л.Павліченко, далі - за маршрутом.