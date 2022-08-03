Як дізнатися, чи будуть відключати від електроенергії Білу Церкву

Сьогодні, 21 жовтня, голова Київської обласної військово-цивільної адміністрації Олексій Кулеба , ДТЕК Київські електромережі повідомили, що у Києві та інших населених пунктах Київської області з 09:20 п'ятниці 21 жовтня почалися тимчасові відключення електроенергії, бо жителі не знизили споживання в достатній мірі.

Створено графік відключень за адресами. Ви можете ввести свою адресу та дізнатися, чи буде відключення вашого будинку і коли.

Раніше DTEC оприлюднила дві групи споживачів, яких будуть відключати від світла.

ГРАФІК ПОТЕНЦІЙНИХ ВІДКЛЮЧЕНЬ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ Застосовується тільки у разі якщо у НЕК Укренерго виникне потреба збалансувати енергосистему* ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД Група 1 04:00 – 08:00 12:00 – 16:00 20:00 – 00:00 08:00 – 12:00 16:00 – 20:00 00:00 – 04:00 04:00 – 08:00 12:00 – 16:00 20:00 – 00:00 08:00 – 12:00 16:00 – 20:00 00:00 – 04:00 04:00 – 08:00 12:00 – 16:00 20:00 – 00:00 08:00 – 12:00 16:00 – 20:00 00:00 – 04:00 04:00 – 08:00 12:00 – 16:00 20:00 – 00:00 Група 2 08:00 – 12:00 16:00 – 20:00 00:00 – 04:00 04:00 – 08:00 12:00 – 16:00 20:00 – 00:00 08:00 – 12:00 16:00 – 20:00 00:00 – 04:00 04:00 – 08:00 12:00 – 16:00 20:00 – 00:00 08:00 – 12:00 16:00 – 20:00 00:00 – 04:00 04:00 – 08:00 12:00 – 16:00 20:00 – 00:00 08:00 – 12:00 16:00 – 20:00 00:00 – 04:00 * Зверніть увагу: можлива невелика похибка у часі в межах 30-40 хв для перепідключення електропостачання між групами. Як користуватись таблицею Крок 1 Визначте до якої групи належить ваш населений пункт. Для цього через пошук (натискання клавіш Ctrl+F) введіть назву населеного пункта і ви побачите в якій ви групі (Група 1 чи Група 2). Крок 2 Подивіться в який час у цей день у вашої групи можливе відключення електроенергії. Це дозволить вам спланувати свій день та організувати побут. Примітка Якщо бачите свій населений пункт у кількох групах відключень – не хвилюйтесь! Відключення будуть стосуватися різних вулиць в цих населених пунктах. Якщо ви потребуєте більш детальної інформації стосовно вашої вулиці/будинку – зверніться до ДТЕК Київські регіональні електромережі: https://www.dtek-krem.com.ua/ua/contacts Підрозділ Населені пункти Група 1 Баришівський напрямок Бакумівка Баришівка Березань Бзів Борщів Веселинівка Власівка Волошинівка Гостролуччя Григорівка Дернівка Дубове Коржі Корніївка Кучаків Леляки Лехнівка Лук’янiвка Лукаші Лук'янівка Мала Тарасівка Масківці Морозівка Недра Паришків Пасічна Перемога Пилипче Поділля Рудницьке Садове Сезенків Селичівка Селище Семенівка Сулимівка Устинкова Гребля Хлопків Хмельовик Поділля Швачиха Шовкове Яблуневе Ярешки Бориспільський напрямок Вишеньки Любарцi Глибоке Бориспіль Кийлiв Петропавлівське Рогозiв Гнідин Процiв Сошникiв Воронькiв Мартусівка Головурiв Дударків Лозівка Нестерівка Перегуди Сеньківка Велика Стариця Гора Горобіївка Щасливе Іванків Городище Кириївщина Велика Олександрiвка Чубинське Глибоке Кiрове Кучаків Лебедин Старе Тарасівка Артемівка Ревне Затишне Проліски Григорівка Жереб`ятин Сеньківка Андріївка Васильки Мала Олександрівка Безуглівка Займище Сулимівка Мирне Малі Єрківці Мала Стариця Красилівка Калинове Петрівське Золочівська сільська рада Морозівка Жовтневе Бородянський напрямок Бабинці Берестянка Блиставиця Бондарня Бородянка Буда-Бабинецька Вабля Великий Ліс Вишняки Волиця Галинка Гостомель Діброва Дмитрівка Дружня Загальці Здвижівка Качали Клавдiєво-Тарасове Коблицький Ліс Коблиця Козинці Красний Ріг Луб'янка Майданівка Мар'янівка Мигалки Микуличі Мироцьке Мирча Михайленків Небрат Немішаєве Нова Буда Нова Гребля Нове Залісся Новий Корогод Озера Озірщина Пилиповичі Пісківка Пороскотень Поташня Раска Рубежівка Спартак Стара Буда Тальське Торф’яне Шибене Язвинка Броварський напрямок Бервиця Бобрик Богданівка Бровари Велика Димерка Велика Олександрiвка Вільне Гайове Гоголів Гребельки Жердова Заворичі Зазим'є Залісся Захаровка Зоря Зоря Войково Калинівка Калита Квітневе Княжичі Красилівка Куйбишев Кулажинці Літки Літочки Михайлівка Мокрець Опанасів Перемога Перше Травня Першотравневе Підлісся Плоске Погреби Пухівка Рожівка Рожни Рудня Русанів Світильня Семиполки Скибин Соболівка Тарасівка Требухів Шевченкове Ірпінський напрямок Ірпінь Буча Коцюбинське Гостомель Михайлівка-Рубежівка Ворзель Стоянка Мироцьке Горенка Немішаєве Мощун Лісне Забуччя Хмільна Козинці Шпитьки Озера Колонщина Гурівщина Мостище Дмитрівка Бузова Бучанський напрямок Багрин Барахти Безп'ятне Березанщина Бобриця Борисів Боярка Варовичі Васильків Велика Бугаївка Велика Вільшанка Велика Солтанівка Вільшанська Новоселиця Вінницькі Стави Віта-Поштова Гвоздів Глеваха Гребінки Данилівка Дерев'янки Дзвінкове Діброва Дослідницьке Залізне Заріччя Застугна Здорівка Зелений Бір Зозулі Іванковичі Калинівка Кобці Ковалівка Кодаки Кожухівка Крушинка Крячки Ксаверівка Кулибаба Липовий Скиток Лосятин Мала Бугаївка Мала Солтанівка Мархалівка Мар'янівка Митниця Нова Глеваха ПеревізПінчуки Плесецьке Погреби Пологи Порадівка Путрівка Пшеничне Рославичі Руликів Саливонки Скрипки Соколівка Степанівка Степове Тростинка Тростинська Hовоселиця Устимівка Хлепча Ходосівка Червоне Черниші Шевченківка Яцьки Група 2 Згурівська дільниця Аркадіївка Безуглівка Вишневе Вільне Вознесенське Войтове Володимирське Горбачівка Гречана Гребля Жуківка Згурівка Зелене Іллінське Красне Крупіль Левченкове Лизогубова Слобода Любомирівка Майське Мала Березанка Мала Супоївка Нова Олександрівка Нова Оржиця Олександринівка Олексіївка Пайки Пасківщина Свобода Середівка Сотниківка Софіївка Стара Оржиця Старе Супоївка Терлещина Турівка Урсалівка Усівка Червоний відділок Черевки Шевченкове Щасливе К.Святошинська дільниця Білогородка Бобриця Боярка Бузова Буча Вишневе Віта-Поштова Волосінь Гатне Гвоздів Глеваха Гнатівка Горбовичі Гореничі Горенка Гурівщина Данилівка Дмитрівка Жорнівка Забір'я Капітанівка Княжичі Кременище Круглик Крюківщина Личанка Лісне Лісники Лука Любимівка Малютянка Мила Мрія Музичі Неграші Нове Новосілки Петропавлівська Борщагівка Петрушки Святопетрівське Северинівка Софіївська Борщагівка Стоянка Тарасівка Ходосівка Хотів Чабани Чайки Шевченкове Шпитьки Юрівка Вишгородська дільниця Абрамівка Андріївка Богдани Боденьки Вахівка Вишгород Вища Дубечня Володимирівка Вороньківка Воропаїв Гаврилівка Глібівка Гута-Катюжанська Гута-Межигірська Демидів Димер Дмитрівка Дудки Жукин Кам'янка Катюжанка Козаровичі Круги Лебедівка Литвинівка Лісовичі Любидва Любимівка Лютіж Миколаївка Нижча Дубечня Нові Петрівці Новосілки Овдієва Нива Озера Осещина Осиково Петрівське Пилява Пірново Раківка Рикунь Ритні Рихта Ровжі Рови Розтісне Рудня-Димерська Савенки Синяк Сичівка Старі Петрівці Сувид Сухолуччя Тарасівщина Толокунь Федорівка Хотянівка Червоне Ясногородка Макарівська дільниця Андріївка Березівка Бишів Борівка Буян Великий Карашин Весела Слобода Вишеград Вільне Вітрівка Волосінь Гавронщина Горобіївка Грузьке Забуяння Завалівка Зурівка Калинівка Кодра Козичанка Колонщина Комарівка Конопельки Копилів Копіївка Королівка Леонівка Липівка Лисиця Лишня Лозовик Лубське Людвинівка Макарів Макарівська Буда Маковище Малий Карашин Мар'янівка Миколаївка Мостище Мотижин Наливайківка Небелиця Ніжиловичі Нові Опачичі Новомирівка Новосілки ОсиковоПашківка Плахтянка Почепин Рожів Садки Садки-Строївка Северинівка Ситняки Соболівка Соснівка Тернопільське Фасівочка Фасова Ферма Червона Гірка Червона Слобода Чорногородка Шнурів Ліс Юрів Юрівка Яблунівка Ясногородка Обухівська дільниця Березове Великі Дмитровичі Верем'я Витачів Гвоздів Германівка Григорівка Гусачівка Дерев'яна Деремезна Долина Жуківці Застугна Капустяна Козин Козіївка Копачів Красна Слобідка Красне Перше Креничі Кулі Ленди Макарів Макарівка Мала Вільшанка Малі Дмитровичі Матяшівка Нещерів Нові Безрадичі Обухів Паращина Перегонівка Перше Травня Підгірці Плюти Польок Романків Руди Семенівка Старі Безрадичі Степок Тарасівка Таценки Трипілля Українка Халеп'я Шевченкове Щербанівка П.Хмельницька дільниця Велика Каратуль Веселе Виповзки Віненці Вовчків Волошинівка 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