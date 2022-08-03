ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» повідомляє, що в період з 6-00 години 24 вересня до 18-00 години 25 вересня 2022 року, буде відсутнє водопостачання. На цей період просимо передбачити відповідний запас води.
24- 25 вересня буде відсутнє водопостачання у Білій Церкві
- П'ятниця, вер. 23 2022
- Автор bc-news
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Опубліковано в ЖКГ
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