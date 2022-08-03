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24- 25 вересня буде відсутнє водопостачання у Білій Церкві

  • П'ятниця, вер. 23 2022
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24- 25 вересня буде відсутнє водопостачання у Білій Церкві

ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» повідомляє, що в період з 6-00 години 24 вересня до 18-00 години 25 вересня 2022 року, буде відсутнє водопостачання. На цей період просимо передбачити відповідний запас води.

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Опубліковано в ЖКГ

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