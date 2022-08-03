Які шпалери обрати для спальні?

Можливо, є лише одна кімната, яка потерпить будь-який сюжет та стиль шпалер – це зала. Особливо трудно буває купити шпалери в спальню , і справа не в тому, що їх немає. Люди часто розчаровуються, коли для такої інтимної та затишної кімнати обирають або щось серйозне, що могло б бути доречним в офісі або коридорі, або щось крикливе, чому місце у клубі чи молодіжному кафе.

У даному огляді ми відповімо на питання, які шпалери для спальні ви можете придбати в салоні «Ваш інтер’єр», які б точно підійшли б до цього приміщення більшості покупців.

Якими не повинні бути шпалери для спальні?

Спальня – не таке приміщення, де вам не доводиться займатися справами, активно діяти та концентрувати увагу на іншому предметі, ніж відпочинок. У спальні не вітаються кольорові відтінки, що мобілізують психіку, примушують міркувати або додають бадьорості. З іншого боку, шпалери у спальні маються відрізнятись від стін, що ви бачили протягом дня, інакше вам буде здаватися, що ви засинаєте на робочому місці, і не зможете розслабитися.

Коли ми дізналися, чого саме не потрібно бути на стінах приміщення для нічного відпочинку, перейдемо до конкретних пропозицій.

Які шпалери рекомендовані для спальні?

В залежності від стильового рішення вашого простору можна рекомендувати такі шпалери для спальні: