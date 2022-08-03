Які шпалери обрати для спальні?

У даному огляді ми відповімо на питання, які шпалери для спальні ви можете придбати в салоні «Ваш інтер’єр», які б точно підійшли б до цього приміщення більшості покупців.
Якими не повинні бути шпалери для спальні?
Спальня – не таке приміщення, де вам не доводиться займатися справами, активно діяти та концентрувати увагу на іншому предметі, ніж відпочинок. У спальні не вітаються кольорові відтінки, що мобілізують психіку, примушують міркувати або додають бадьорості. З іншого боку, шпалери у спальні маються відрізнятись від стін, що ви бачили протягом дня, інакше вам буде здаватися, що ви засинаєте на робочому місці, і не зможете розслабитися.
Коли ми дізналися, чого саме не потрібно бути на стінах приміщення для нічного відпочинку, перейдемо до конкретних пропозицій.
Які шпалери рекомендовані для спальні?
В залежності від стильового рішення вашого простору можна рекомендувати такі шпалери для спальні:
- Холодні відтінки. Більшості покупців слід звернути увагу на шпалери сірі чи сині – вони краще за всіх налаштовують на заспокоєння. Якщо ж ви – екстравагантна, драматична та настільки енергійна натура, що не можете жити без гарячих кольорів, обирайте складні відтінки, тобто, не чисто жовтий, червоний чи помаранчевий. Бардовий чи теракотовий буде чудовим вибором;
- Якщо монотонні відтінки занадто скучні для вас, пропонуємо геральдичний орнамент. Він є першим зі всієї палітри для класичних інтер’єрів. Якщо ваш інтер’єр сучасний, оберіть варіант з блідним орнаментом, що чудово поєднується с технократичними та мінімалістичними формами;
- Флористичні та зоологічні мотиви: старомодні райські птахи, пишні суцвіття, пальмове листя та всі інші квіти знаходять і зараз своїх прихильників. Ці теми можна обрати лише тим, кому вони дійсно подобаються, при цьому доведеться пам’ятати, що для таких шпалер інший інтер’єр спальні має бути достатньо лаконічним. Найяскравіші моделі чудово підійдуть для орієнтальної спальні з китайськими вазами чи бамбуковими циновками;
- Геометричний орнамент. Він взагалі вважається універсальним для всіх жилих приміщень, тому якщо вагаєтесь – обирайте його;
- Фотошпалери. Обираючи цей варіант, візьміть до уваги, що вони потребують повністю вільної стіни – без іншого декору та меблів. У малому приміщенні фотошпалери виглядають не дуже, то ж доведеться розглянути інший дизайн, якщо ваша спальня замала.