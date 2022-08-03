Як Біла Церква готується до опалювального сезону

Міський голова Геннадій Дикий зустрівся з представниками місцевих ЗМІ та розповів про підготовку міста до опалювального сезону та про те, що рекомендували управляючим організаціям та головам ОСББ на випадок відсутності опалення.

КП БМР «Білоцерківтепломережа» упродовж неопалювального сезону здійснює заміну зношених магістральних трубопроводів на нові, попередньо ізольовані, які заощаджують тепло. Ці роботи, за словами міського голови, виконані на 65-70%. Чотири котельні, які були пошкоджені внаслідок ракетного удару навесні, вже відремонтовані.

"Місто буде готове до опалювального сезону. Але це за нинішніх умов. Під час війни треба готуватися до найгірших сценаріїв: обстрілу інфраструктури ТЕЦ, водоканалу, електростанцій, газогонів тощо. На такий випадок ми купили дві модульні котельні потужніст. 1 МВт, щоб облаштувати обігрів приміщення площею 10 тис кв м. Місто закуповує невеликі буржуйки, щоб можна було приготувати їсти. Населенню потрібно облаштовувати альтернативне твердопаливне опалення в приватному помешканні, якщо є така можливість. Місто закуповує стратегічний запас дрів, пального для генераторів, продуктів харчування з розрахунку на 80 тис людей на місяць. Ми провели зустріч з управляючими компаніями та головами ОСББ, порекомендували їм облаштувати елементарні укриття, відремонтувати електропостачання. Адже якщо не буде опалення централізовано, буде велике навантаження на електричну систему. Потрібно закупити ємкості для води, бо без електрики не можна подати воду та перекачати каналізацію", - сказав мер.