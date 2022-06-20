Як відремонтувати пошкоджене внаслідок обстрілів майно

21 липня на пресконференції міський голова Геннадій Дикий повідомив, що у Білій Церкві внаслідок ракетного обстрілу було пошкоджено 71 об'єкт, з яких понад 50 - це приватне житло. Кошти на ремонти таких об'єктів виділяються з резервного фонду обласного бюджету Київщини, також 1, 4 млн грн було виділено з міського бюджету на проведення експертної оцінки пошкоджень у будинках. Надати інформацію про пошкоджене чи знищене майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації, можна так:

самостійно:

- засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг – Портал Дія;

- з використанням мобільного додатку Порталу Дія у разі наявності реєстраційного номера облікової карти платника податків.

через адміністратора центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) або нотаріуса:

Така можливість передбачена для фізичних, а з 26 травня 2022 року - і юридичних осіб, відповідно до порядку, що затверджений Постановою КМУ №380 «Про збір, обробку та облік інформації про пошкоджене та знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації».

Увага! Для фізичних осіб таке повідомлення прирівнюється до подання заяви про відшкодування збитків, що спричинені внаслідок пошкодження та знищення нерухомого майна.

Одночасно повідомляємо, що відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.04.2022 №280-р «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету» та на виконання листа Мінрегіону від 12.04.2022 №7/14.2/3279-22 щодо ліквідації наслідків бойових дій та відновлення інфраструктури населених пунктів в умовах воєнного стану Білоцерківської міською територіальною громадою створено комісію для обстеження пошкоджених об’єктів внаслідок агресії російської федерації та обстежено такі об’єкти.

На території Білоцерківської міської територіальної громади пошкоджено 71 об’єкт інфраструктури, з них - 54 житлових будинки (4 багатоквартирних, 50 приватних), 16 промислових об'єктів та 1 лікарня. За результатами обстеження виявлено:

33 об'єкти отримали легкі пошкодження, з них на 30 об’єктах складено акт обстеження, дефектний акт, кошторис та передано до Департаменту регіонального розвитку КОДА для проведення відновлювальних робіт, а по 3 об’єктам власників не виявлено ;

; по 21 об'єкту проводяться роботи з обстеження технічного стану зі складанням звіту та з наданням рекомендацій щодо подальшої експлуатації або демонтажу.

По 17 об'єктам, які є нежитловими приміщеннями, ситуація така:

- КНЗ БМР "Білоцерківська міська госпрозрахункова стоматологічна поліклініка" (легкі пошкодження, складено акт обстеження, дефектний акт, кошторис та передано до Департаменту регіонального розвитку КОДА для проведення відновлювальних робіт).

- 14 комунальних котелень відновлють працівники КП БМР БЦТМ власними силами;

- 2 промислових підприємства (Арсенал-центр та Нафтобаза відновлюють власники);

Орієнтовний обсяг фінансування ремонтів в тих об'єктах, які зазнали невеликих пошкоджень, - 7, 5 млн. грн. Кошторисна вартість по об’єктам, що підлягають капітальному ремонту, наразі розраховується проєктною організацією.

Власникам пошкодженого майна, в яких не проведено обстеження, або виникли додаткові питання, необхідно звернутись до Департаменту житлово-комунального господарства за телефонами Центру оперативного реагування: 067-310-77-55, 099-310-77-55, 063-310-77-55.