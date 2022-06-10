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Вартість газу для клієнтів, яких раніше обслуговували фірми Фірташа

  • Четвер, черв. 16 2022
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Вартість газу для клієнтів, яких раніше обслуговували фірми Фірташа

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" назвала тариф, за яким будуть отримувати газ колишні клієнти газзбутів, які втратили постачальника з 1 червня: вони отримуватимуть газ за ціною 7,96 грн/куб. м (з ПДВ, без вартості транспортування). 

Про це повідомляється на сайті компанії.

"З 1 травня 2022 року до реєстру Газопостачальної компанії "Нафтогаз України" підключені 8,8 млн українських домогосподарств, які отримували газ від постачальника "останньої надії" (ПОН), відповідно до річного тарифного плану "Фіксований" з ціною 7,96 грн/куб. м (з ПДВ, без вартості транспортування)", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, всі споживачі, які раніше отримували природний газ від групи "ТВІЙ ГАЗЗБУТ" (104.ua) та ТОВ "Одесагаз-Постачання", з 1 травня 2022 року забезпечуються газом від Нафтогазу, додали в компанії.

"Нові клієнти проводять оплати з попереднім постачальником за газ, отриманий до 30 квітня 2022 року, а з 1 травня 2022 року оплачують газ на рахунки ГК "Нафтогаз України", - пояснили в "Нафтогазі".

З 1 червня постачальники газу для 8,8 млн українських домогосподарств втратили можливість працювати, тож ці споживачі перешйли до пстачальника "останньої надії" – "Нафтогазу".

Економічна правда

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Опубліковано в ЖКГ

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