Розмір абонплати за послуги КП БМР "Білоцерківтепломережа"

Відповідно до Закону України від 03.12.2020 №1060 «Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг», на офіційному веб-сайті КП БМР «БЦТМ» 30.09.2021 опубліковано Повідомлення про укладення публічного договору (публічної оферти) з індивідуальним споживачем про надання послуги з постачання теплової енергії.

Такий договір вважається укладеним, якщо протягом 30 днів з дня опублікування тексту договору на веб-сайті КП БМР «БЦТМ» (дата опублікування 30.09.2021), співвласники багатоквартирного будинку не прийняли рішення про вибір іншої моделі договірних відносин та не уклали відповідний договір з КП БМР «БЦТМ».

Плата виконавцю комунальної послуги за новим індивідуальним договором про надання комунальної послуги, що є публічним договором приєднання, складається з:

1) плати за послугу, що розраховується виходячи з розміру затверджених цін/тарифів на відповідну комунальну послугу та обсягу спожитих комунальних послуг;

2) плати за абонентське обслуговування, граничний розмір якої встановлений постановою Кабінету Міністрів України №808 від 21.08.2019 (на сьогодні граничний розмір плати за абонентське обслуговування становить 33,74 грн).

Відтак, відповідно до ст.13 Закону України "Про житлово-комунальні послуги", плата за абонентське обслуговування – це платіж, який споживач щомісяця протягом року сплачує виконавцю комунальної послуги за індивідуальним договором про надання комунальних послуг. Цей платіж включає витрати виконавця, пов’язані з укладенням договору про надання комунальної послуги, здійсненням розподілу обсягу спожитих послуг між споживачами, нарахуванням та стягненням плати за спожиті комунальні послуги, обслуговуванням та заміною вузлів комерційного обліку теплової енергії у разі їх наявності у будівлі споживача (крім обслуговування та поточного ремонту внутрішньобудинкових систем теплопостачання).

В зв’язку з цим підприємство зобов’язане здійснити розрахунок плати за абонентське обслуговування з 01.11.2021. За результатами розрахунку плата за абонентське обслуговування складає:

- 18,22 грн. з ПДВ (для будинків, які обладнані приладами обліку теплової енергії)

- 13,53 грн. з ПДВ (для будинків, які не обладнані теплолічильниками).

КП БМР "Білоцерківтепломережа"