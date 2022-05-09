Українцям потрібно буде обрати нового постачальника газу

В Україні близько 8,8 млн домогосподарств, які обслуговували облгази підсанкціонного Дмитра Фірташа, автоматично перевели до постачальника "останньої надії" (ПОН), яким є "Нафтогаз".

28 травня Кабмін України видав розпорядження №429-р «Деякі питання управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у виняткових випадках», яким передав АТ “Державне акціонерне товариство “Чорноморнафтогаз» активи, на які накладено арешт у кримінальному провадженні. Перелік активів не оприлюднено, але ця інформація актуальна для клієнтів, які донедавна отримували газ від місцевих газопостачальних компаній у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Миколаївській, Рівненській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Чернівецькій та Чернігівській областях.

ГК «Нафтогаз України» очікує, що найближчим часом ці клієнти будуть переведені на стандартні контракти з компанією, аби ціна для споживачів «останньої надії» стала 7,96 грн/куб. м з ПДВ, без вартості розподілу (доставки).

Далі клієнти ПОН зможуть обрати собі будь-якого іншого постачальника або укласти контракт з тим же "Нафтогазом", однак варто поквапитися, адже якщо не вибрати нікого протягом 60 днів, газопостачання зупиниться.