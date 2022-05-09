У межах підготовки до опалювального сезону Уряд ухвалив рішення, що ТЕЦ, ОСББ та інші виробники тепла отримуватимуть газ за фіксованою ціною. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Уряду 3 червня.

«Ціна буде зафіксована на рівні 7400 грн за тисячу кубометрів. Це дасть можливість місцевій владі не підвищувати тарифи для людей», — відзначив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр зауважив, що держава зацікавлена в поверненні українців додому. Для цього необхідно забезпечити відповідні умови.

«Від початку військових дій наші енергетики повернули світло для більш ніж 4,5 млн українців. 85% родин на деокупованих територіях знову зі світлом. Вся Київщина знову з газом. Тривають ремонтні роботи на Чернігівському водоканалі –— на трьох із п’яти водонасосних станціях. Уряд виділив 150 млн грн, аби максимально швидко розв’язати цю проблему», — підкреслив очільник Уряду.

Прем’єр-міністр відзначив, що вже відновлено водопостачання та водовідведення в Ірпіні, Бучі, Гостомелі та Ворзелі. Розпочато ремонт котелень. За його словами, якщо є проблеми з опаленням або сильно пошкоджені ТЕЦ, на місця виїжджають міністри.

«В усіх областях щодня працюють комісії, які фіксують пошкодження. У чотирьох — зараз зафіксовано 35 тисяч пошкоджених або зруйнованих об’єктів. Майже 75% з цих 35 тисяч розташовані на Київщині. По Харківщині, Миколаївщині, Донеччині та Луганщині зараз важко робити оцінку, адже активні бої та постійні обстріли там не припиняються», — зауважив Денис Шмигаль.

Глава Уряду також дав завдання профільним міністерствам з місцевою владою протягом місяця підготувати плани проходження опалювального сезону у деокупованих містах і селищах.

За матеріалами сайту Кабінету Міністрів України

P.S. Станом на 01.05.2022 р. заборгованість населення м. Біла Церква за отримані послуги теплопостачання (з нарахуваннями за квітень 2022 р.) складає 193,5 млн. грн