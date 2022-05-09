Як отримати компенсацію за розміщення внутрішньо переміщених осіб

Власники житла, які безкоштовно приймають у себе переселенців з територій на яких ведуться активні бойові дії, можуть отримати компенсацію за комунальні послуги від держави. Розмір компенсації: 450 грн на місяць. Що для цього потрібно?

не мати заборгованості за житлово-комунальні послуги; надавати безкоштовно житло для проживання внутрішньо переміщених осіб подати заяву в управління соціального захисту БМР, в якій вказати кількість переселенців, їх ПІБ та подати документи, що посвідчують особу переселенця, а також право власності на житло та банківські реквізити для перерахунку компенсації надалі у перші 5 днів кожного місяця власник житла подає нову заяву, де вказує інформацію про кількість переселенців та кількість днів їхнього проживання у помешканні упродовж місяця

Упродовж 5 днів після подачі заяви органи соцзахисту мають право перевірити умови проживання переселенців.

Виконавчий комітет збирає інформацію про всіх власників житла, які розміщували в себе безкоштовно переселенців, та надає її до обласної військово-цивільної адміністрації, яка надсилає цю інформацію до Міністерства розвитку громад та територій України. Міністерство здійснює підрахунки розміру компенсацій та готує проєкт висновку Кабінету Міністрів України. Уряд приймає рішення про компенсацію власникам житла за попередній місяць.

За інформацією Міністерства розвитку громад та територій України