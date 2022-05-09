Вантажні та пасажирські перевезення по Києву та Київській області

Кожен з нас хоча б раз в житті мав справу з перевезенням вантажів. Хтось переїздить на нову квартиру, комусь потрібно перевезти лише меблі чи інші великогабаритні речі. Підприємства також часто змінюють офіси, а відтак потрібно перевозити всі офісні речі. Інколи виникає потреба перевезти пасажирів. Хтось робить ремонт і потрібно позбутися будівельного сміття. У кожному випадку потрібно знайти хорошу організацію, яка гарантує асортимент потрібних автомобілів та послуги вантажників. Погодьтеся, у такій справі сподіватися на якість та оперативність, телефонуючи по оголошенню на стовпах не доводиться.

Тому, краще не ризикувати і не шукати пригоди на свою голову, а відразу звертатися до організацій, які вже давно працюють на ринку та зарекомендували себе як добросовісних надавачів послуг.

Однієї з таких фірм, яка перевозить вантажі та надає послуги пасажирських перевезень в Києві та Київській області, є підприємство «Из точки в точку». На сайте https://crown-cars.com/ ви можете ознайомитися з усім переліком послуг та розцінками. Підприємство надає свої послуги з 2011 року. За цей період вже зібраний кваліфікований персонал та вся лінійка необхідного автотранспорту, відпрацьована логістика, маршрути та способи зв’язку з клієнтами. Вартість послуги від 300 грн за годину.

Підприємство надає такі послуги:

Вантажні перевезення

Офісний переїзд

Квартирний переїзд

Вантажне таксі

Вантажники

Пасажирські перевезення

Вивіз сміття

Наведемо приклад, як відбувається переїзд з квартири на квартиру. Спершу ви дзвоните менеджеру, який приймає вашу заявку. Вам потрібно розповісти, скільки у вас є великогабаритних речей та побутової техніки, щоб спеціаліст підібрав потрібну машину та кількість вантажників. Як правило, щоб перевезти невелику кількість речей, достатньо ГАЗелі. Вона може перевезти 1, 5 – 2 тони речей. Вантажників зазвичай замовляють в кількості 2-6 осіб. Представники фірми можуть акуратно демонтувати, розібрати та упакувати корпусні меблі, відключити техніку від водопроводу, каналізації, електрики та газогону. Речі акуратно розставляються в машині, щоб не було побиття. Так само акуратно, щоб не зачепити стіни та двері нової оселі вантажники заносять їх до вашого нового помешкання.

Як ви можете здешевити вартість послуг? Наприклад, самостійно розібрати меблі, упакувати речі. Вантажники тоді лише винесуть їх зі старої квартири та занесуть в нову. Вартість їхніх послуг також залежить від того, на який поверх вони виносять речі, чи є ліфт в будинку.

У випадку з переїздом офісів порядок дій такий:

Спеціаліст фірми виїздить у ваш старий офіс, щоб визначити кількість меблів та оргтехніки для перевезення

Оформляєте договір про співпрацю

У визначений день та час приїздить автомобіль та вантажники

Упаковується вся техніка, при цьому перевізник забезпечує пакувальним матеріалом

Меблі розбираються за потреби, офісні речі складаються в коробки

Речі переносяться в машину та кріпляться спеціальними фіксуючими ременями

Перевезення на нове місце, занесення в приміщення, розпаковка речей, монтаж розібраних меблів та розстановка їх в приміщенні

Розрахунок

Переваги фірми «Из точки в точку» в тому, що:

Вартість перевезень доступна

Немає вихідних

Акуратно перевозить меблі, оргтехніку, архіви тощо

Невеликий час перевезення

Післяплата за виконані послуги

Звісно, це не вся інформація про послуги перевезення. Детальніше ви можете дізнатися на сайті, а також зателефонувавши менеджерам підприємства.

Легкого переїзду!