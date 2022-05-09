Субсидії на наступний період буде призначено автоматично

У травні 2022 року розпочинається повторна процедура перепризначення субсидій на наступний період.

Перепризначенню субсидій підлягають 13 тис. домогосподарств, що отримували субсидію в опалювальному періоді 2021-2022 років. Цю процедуру здійснить управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради в автоматичному режимі без особистих звернень громадян.

Звертаємо Вашу увагу, що у разі необхідності отримання додаткової інформації про членів Вашого домогосподарства, необхідної для розрахунку субсидії, управлінням соціального захисту населення Білоцерківської міської ради така інформація буде збиратися, уточнюватися протягом травня-червня поточного року шляхом виклику на визначений день та час.

До уваги громадян, які мають статус пільговика: якщо у зимовий період Ви користувались житловою субсидією, а у літій період бажаєте користуватися пільгою, то Вам необхідно повідомити про свій вибір за телефонами: 39-05-13; 5-33-25; 5-85-34.