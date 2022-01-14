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ПрАТ "КАТП-1028" планує підвищити тарифи на вивіз сміття

  • Вівторок, лют. 15 2022
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ПрАТ &quot;КАТП-1028&quot; планує підвищити тарифи на вивіз сміття

Повідомлення про намір здійснити підвищення тарифів з'явилося на сайті Білоцерківської міської ради. 

Необхідність перегляду тарифів виникла, оскільки збільшились наступні витрати: розмір мінімальної заробітної плати збільшився на 8,3 %, відповідно зросли витрати на оплату праці з нарахуваннями, витрати на амортизацію зросли на 19,6%, зросли ціни на автомобільні шини на 9,2 %, зросли ціни на стиснений газ на 189,4%, на дизельне пальне - на 34,1%, на J» автомобільні оливи й мастила в середньому на 38,1%, витрати на страхування автомобілів зросли на 54,2 %, збільшилася вартість електроенергії на 59,8 %, водопостачання та водовідведення - на 8,6 %

В разі зміни тарифів на послуги плата за поводження з твердими побутовими відходами на 1- особу в місяць збільшиться від 2,53 грн. до 4,63 грн.

Розмір тарифів на послуги з поводження з твердими побутовими відходами для м. Білої Церкви:

Для мешканців багатоквартирних будинків та одноквартирних будинків з контейнерним майданчиком до 3-х контейнерів включно:

  • Діючі тарифи 2021 р. (за 1 мЗ в т.ч. ПДВ) - 82,52 грн
  • Проектні тарифи 2022р. грн. (за 1 мЗ в т.ч. ПДВ) -  100,56 грн
  • Зміна тарифу грн. за  (за 1 мЗ в т.ч. ПДВ) - 18,04 грн

Для мешканців багатоквартирних будинків з контейнерним майданчиком від 4-х контейнерів:

  • Діючі тарифи 2021 р. (за 1 мЗ в т.ч. ПДВ) - 66,19 грн
  • Проектні тарифи 2022р. грн. (за 1 мЗ в т.ч. ПДВ) -  80,70 грн
  • Зміна тарифу грн. за  (за 1 мЗ в т.ч. ПДВ) - 14,51 грн

Для мешканців багатоквартирних будинків, які користуються власним контейнером

  • Діючі тарифи 2021 р. (за 1 мЗ в т.ч. ПДВ) - 74,70 грн
  • Проектні тарифи 2022р. грн. (за 1 мЗ в т.ч. ПДВ) -  90,72 грн
  • Зміна тарифу грн. за  (за 1 мЗ в т.ч. ПДВ) - 16,02 грн

Для бюджетних установ та організацій: 

  • Діючі тарифи 2021 р. (за 1 мЗ в т.ч. ПДВ) - 86,79 грн
  • Проектні тарифи 2022р. грн. (за 1 мЗ в т.ч. ПДВ) -  105,78 грн
  • Зміна тарифу грн. за  (за 1 мЗ в т.ч. ПДВ) - 18,99 грн

Для бюджетних установ та організацій, які користуються власними контейнерами:  

  • Діючі тарифи 2021 р. (за 1 мЗ в т.ч. ПДВ) - 78,61 грн
  • Проектні тарифи 2022р. грн. (за 1 мЗ в т.ч. ПДВ) - 95,52 грн
  • Зміна тарифу грн. за  (за 1 мЗ в т.ч. ПДВ) - 16,91 грн

Також підвищуються тарифи для сіл Шкарівка, Терезине, Томилівка, Піщана, Володимирівка, Тетянівка, Гайок, Вільна Тарасівна, Сидори, Мазепинці, Дрозди, Пилипча, Городище, Глибочка. Детальніше з проєктом змін можна ознайомитися на сайті БМР

Нагадуємо, це лише повідомлення про наміри підвищити тариф. Нові тарифи має затвердити своїм рішенням виконком БМР.

Попередній раз тарифи підвищували у лютому 2021 року. 

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Опубліковано в ЖКГ

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