ТОВ "Білоцерківвода" пропонує споживачам визначитися з типом договору

ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» повідомляє про те, що на виконання вимог Законів України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017 № 2189-VIII, (із змінами від 03.12.2020 №1060), «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» від 22.06.2017 № 2219-VIII та Правил надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведеиня, затверджених, постановою Кабінету Міністрів України від 5 липня 2019 р. № 690 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2022 р. № 85) опубліковано публічну пропозицію (оферту) про укладення договорів:

- з мешканцями багатоквартирних будинків - ТИПОВИЙ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ДОГОВІР про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведеиня (без обслуговування внутрішньобудинковнх систем);

- з власниками (співвласниками) індивідуального (садибного) житлового будинку -ТИПОВИЙ ДОГОВІР з власником (користувачем) будівлі (приміщення у будівлі) про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведен н я.

Детальну інформацію, зразки договорів, реєстри будинків, яким необхідно укласти договори можна знайти на офіційному сайті ТОВ «БІЛОЦЕРКШВОДА»: https://bcvoda.com.ua/news_/do-uvagi-spozhivachiv-34

У разі якщо співвласники багатоквартирного будинку не прийняли рішення про вибір моделі договірних відносин та не уклали з виконавцем комунальної послуги відповідний договір, з ними укладається індивідуальний договір про надання комунальної послуги, що с публічним договором приєднання.

Такі договори вважаються укладеними, якщо протягом ЗО днів з дня опублікування тексту договору на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування та/або на веб-сайті виконавця послуги співвласники багатоквартирного будинку не прийняли рішення про вибір моделі договірних відносин та не уклали відповідний договір з виконавцем комунальної послуги.

Публічні договори приєднання про надання комунальних послуг з власниками індивідуальних (садибних) житлових будинків вважаються укладеними, якщо протягом 30 днів з дня опублікування тексту договору на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування та/або на веб-сайті виконавця послуги такий власник не вчинив дій щодо відключення (відмови) від комунальної послуги.

ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»