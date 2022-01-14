Планові відключення електропостачання до 5 лютого

|Дата
|Населений пункт
|Вулиця
|Час проведення
|Вид планових робіт
|31.01.2022
|Томилівка
|Набережна, Спортивна
|10:00 - 17:00
|Виконання приєднання клієнтів
|01.02.2022
|Шкарівка
|Росьовий пров., Незалежності, Яблунева, Шевченка Тараса, Росьова
|10:00 - 14:00
|Виконання приєднання клієнтів
|Томилівка
|Набережна, Спортивна
|10:00 - 17:00
|Виконання приєднання клієнтів
|Біла Церква
|Карбишева, Коцюбинського, Павла Чубинського
|10:00 - 15:00
|Усунення дефекту
|Павла Поповича, Толстого, Селекційна, Карбишева, Вишнева, Павла Чубинського, Коцюбинського
|12:00 - 17:00
|Усунення дефекту
|Романа Шухевича, Польова, Чайковського, Островського, Толстого, Толстого пров., Лесі Українки
|12:00 - 17:00
|Усунення дефекту
|Храпачі
|Ферма, Молодіжна
|12:00 - 17:00
|Усунення дефекту
|Кооперативна, Кооперативний
|10:00 - 15:00
|Усунення дефекту
|02.02.2022
|Томилівка
|Набережна, Спортивна
|10:00 - 17:00
|Виконання приєднання клієнтів
|Біла Церква
|Андрія Шептицького, Курсова
|13:00 - 14:00
|Виконання приєднання клієнтів
|Фастівська
|10:00 - 12:00
|Виконання приєднання клієнтів
|Олександрійський, Вячеслава Чорновола, Олександрійський бульв.
|10:00 - 15:00
|Усунення дефекту
|Сухий яр, "СК ""Крупзавод""", Леваневського, Гайок, ГСК, Карбишева, Вулиця невизначена, "СК ""Радуга""", СК Ветеран, "СК ""Взуттєвик""", Карбишева пров., "СК ""Зелений Яр""", СТ “Енергетик”, "СК ""Первомаєць""", "CК ""Ветеран""", Сухоярська
|10:00 - 15:00
|Усунення дефекту
|Північна, Глиняна, Луки Долинського, Луки Долинського пров.
|10:00 - 15:00
|Усунення дефекту
|Василя Стуса, Набережна, Лазаретна, Гірський
|12:00 - 17:00
|Усунення дефекту
|03.02.2022
|Біла Церква
|Траса Київ-Одеса
|12:00 - 17:00
|Усунення дефекту
|Івана Кожедуба
|10:00 - 15:00
|Усунення дефекту
|Леваневського, Леваневського пров.
|10:00 - 15:00
|Усунення дефекту
|Героїв Крут, Нєкрасова, Грибоєдова
|12:00 - 17:00
|Усунення дефекту
|04.02.2022
|Біла Церква
|Новосельська, Сонячна, Степана Бандери, Залузька, Новосільський
|12:00 - 17:00
|Усунення дефекту
|Кобзаря, Гетьмана Пилипа Орлика, Травнева, Новосельський, 2 Піщана, Лісова, Новосільський, 1 Піщана, Радонова, Абрикосовий, Кагарлицька
|10:00 - 15:00
|Усунення дефекту
|05.02.2022
|Біла Церква
|Сухий яр, Київська, Леваневського, "СК ""Крупзавод""", "СК ""Взуттєвик""", СТ “Енергетик”, "СК ""Зелений Яр""", "СК ""Архітектор""", "СК ""Салют""", "СК ""Рассвєт""", "СК ""Сухий яр""", "СК ""Радуга""", Садовий кооператив, СТ «Світанок», Глиняна, Радіщева пров., Василя Симоненка, Сухоярський пров., Сухоярська
|10:00 - 14:00
|Виконання приєднання клієнтів
|Сквирське Шосе, Олександрійський, Крижанівського
|10:00 - 15:00
|Усунення дефекту
|Сквирське Шосе, Олени Теліги, Залізнична, Василя Симоненка
|10:00 - 15:00
|Усунення дефекту
|Сквирське Шосе, Павла Поповича
|10:00 - 15:00
|Усунення дефекту
|Суворова, Січневого Прориву, Гвардійська, Чехословацька, Будівельників пров.
|12:00 - 17:00
|Усунення дефекту
|Лесі Українки, Польова, Чайковського, Романа Шухевича, Павла Чубинського, Михайла Вербицького, Анатолія Солов`яненка
|12:00 - 17:00
|Усунення дефекту
Планові відключення електропостачання до 5 лютого
- Понеділок, січ. 31 2022
- Автор bc-news
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Опубліковано в ЖКГ
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