З січня вводиться абонплата за водопостачання та водовідведення

ТОВ "Білоцерківвода" з 01.01.2022 року здійснює нарахування плати за абонентське обслуговування. Плата за абонентське обслуговування знімається відповідно до ст.13 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”.

Це платіж споживач щомісяця протягом року сплачує виконавцю комунальної послуги за індивідуальним договором про надання комунальних послуг.

Обрати вид договору (індивідуальний (кожен споживач самостійно оплачує послугу) чи колективний (ОСББ чи ЖБК оплачує послугу за єдиною квитанцією на весь будинок) потрібно було упродовж 30 днів з дня опублікування тексту договору на веб-сайті ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» (дата опублікування 30.11.2021) у разі, якщо до цього часу співвласники багатоквартирного будинку не прийняли рішення про вибір іншої моделі договірних відносин та не уклали відповідний договір з ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА».

Абонплата включає витрати виконавця, пов’язані:

- з укладенням договору про надання комунальної послуги,

- здійсненням розподілу обсягу спожитих послуг між споживачами,

- нарахуванням та стягненням плати за спожиті комунальні послуги,

- обслуговуванням та заміною вузлів комерційного обліку постачання холодної води у разі їх наявності у будівлі споживача (крім обслуговування та поточного ремонту внутрішньобудинкових систем водопостачання та водовідведення).

Розмір щомісячної абонплати становить:

- для будинків з комерційним вузлом обліку води (лічильником) - 38, 83 грн з ПДВ

- для будинків без комерційного вузла обліку води (без лічильника) - 37, 20 грн з ПДВ.

Детальніше з інформацією можна ознайомитися на сайті ТОВ "Білоцерківвода".