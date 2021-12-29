Вартість опалення для всіх, окрім населення, знову зросла

25 січня внести зміни в рішення виконавчого комітету міської ради від 12 листопада 2021 року №789 «Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання, послугу з постачання теплової енергії для потреб населення, бюджетних установ, інших споживачів, релігійних організацій та послугу з постачання гарячої води для потреб бюджетних установ комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа», виклавши пункти 1,2,3,25 та 27 в наступній редакції:

Встановити комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа» тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання на рівні:

для потреб населення – 2342,99грн/Гкал(з ПДВ)

для потреб бюджетних установ – 3789,25грн/Гкал(зПДВ)

для потреб інших споживачів(крім населення) – 5818,12грн/Гкал(зПДВ)

для потреб релігійних організацій – 3766,94грн/Гкал(зПДВ)

Водночас вартість опалення для населення залишається на тому ж рівні, що і минулого опалювального сезону - 1550 грн за 1 Гкал. Таке рішення є наслідком підписаного восени Меморандуму про врегулювання проблемних питань у сфері постачання теплової енергії та постачання гарячої води в опалювальному періоді 2021-2022 років. Відтак компенсацію у різниці тарифу буде сплачувати міський бюджет. 23 грудня 2021 року на 24 сесії для цього ухвалено Програму відшкодування різниці в тарифах на послуги з постачання теплової енергії для населення, яке корситується послугами КП БМР "Білоцерківтепломережа".