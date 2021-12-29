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1 січня 2022 року діє новий тариф на водопостачання та водовідведення у Білій Церкві

  • Понеділок, січ. 10 2022
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1 січня 2022 року діє новий тариф на водопостачання та водовідведення у Білій Церкві

Товариство з обмеженою відповідальністю «БІЛОЦЕРКІВВОДА» – ліцензіат Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), повідомляє наступне.

НКРЕКП 22 грудня 2021 р. на відкритому засіданні встановила тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення на 2022 р.

Тарифи встановлено згідно Постанови 2849 від 22.12.2021 року в наступному розмірі:

а) на централізоване водопостачання:

– споживачам, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення – 4,46 грн. за 1 куб. м (без ПДВ);

– споживачам, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення – 12,90 грн. за 1 куб. м (без ПДВ);

б) на централізоване водовідведення – 18,10 грн. за 1 куб. м (без ПДВ).

Ця постанова набирає чинності з  01 січня 2022 року, але не раніше дня,  наступного за днем опублікування в офіційному вебсайті НКРЕКП.

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Опубліковано в ЖКГ

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