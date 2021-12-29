1 січня 2022 року діє новий тариф на водопостачання та водовідведення у Білій Церкві

НКРЕКП 22 грудня 2021 р. на відкритому засіданні встановила тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення на 2022 р.
Тарифи встановлено згідно Постанови 2849 від 22.12.2021 року в наступному розмірі:
а) на централізоване водопостачання:
– споживачам, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення – 4,46 грн. за 1 куб. м (без ПДВ);
– споживачам, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення – 12,90 грн. за 1 куб. м (без ПДВ);
б) на централізоване водовідведення – 18,10 грн. за 1 куб. м (без ПДВ).
Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2022 року, але не раніше дня, наступного за днем опублікування в офіційному вебсайті НКРЕКП.