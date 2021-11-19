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Біла Церква отримала 345, 1 млн грн субвенції на опалення

  • П'ятниця, груд. 17 2021
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Біла Церква отримала 345, 1 млн грн субвенції на опалення

17 грудня відбулось засідання двадцять третьої сесії Білоцерківської міської ради VІІІ скликання.

Приводом для позачергового засідання сесії стало необхідність внесення змін до бюджету громади на поточний рік. Було затверджено доходи та видатки у сумі 345 млн 100 тис. 800 грн, які надійшли як субвенція з місцевого бюджету на погашення заборгованості з різниці в тарифах на опалення за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету.

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Опубліковано в ЖКГ

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