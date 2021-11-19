Приводом для позачергового засідання сесії стало необхідність внесення змін до бюджету громади на поточний рік. Було затверджено доходи та видатки у сумі 345 млн 100 тис. 800 грн, які надійшли як субвенція з місцевого бюджету на погашення заборгованості з різниці в тарифах на опалення за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету.
Біла Церква отримала 345, 1 млн грн субвенції на опалення
- П'ятниця, груд. 17 2021
- Автор bc-news
17 грудня відбулось засідання двадцять третьої сесії Білоцерківської міської ради VІІІ скликання.
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Опубліковано в ЖКГ
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