Біла Церква отримала 345, 1 млн грн субвенції на опалення

Приводом для позачергового засідання сесії стало необхідність внесення змін до бюджету громади на поточний рік. Було затверджено доходи та видатки у сумі 345 млн 100 тис. 800 грн, які надійшли як субвенція з місцевого бюджету на погашення заборгованості з різниці в тарифах на опалення за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету.