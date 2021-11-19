Юлія Тимошенко: Потрібно негайно зупиняти зростання цін і тарифів!

Влада довела країну до енергетичної кризи, яка викликає зростання цін та інфляцію. «Батьківщина» вимагає, аби на останньому пленарному тижні парламент зосередився на питаннях зниження тарифів, захистив інтереси ФОПів і проголосував за ТСК по «Нафтогазу». Про це заявила Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко під час засідання Погоджувальної ради депутатських фракцій і груп.

«Ми вже маємо перші невтішні результати штучної енергетичної кризи. Ви не уявляєте що зараз коїться з бізнесом, який не може платити ні по рахунках за газ, який коштує від 42-49 гривень за кубометр, ні за тепло, ні за електроенергію, яка зростає в ціні кожного дня. Як наслідок, ми маємо колосальну інфляцію в країні, яку приховують в цифрах, але люди її бачать на прилавках магазинів. Ціни вже непосильні не тільки для пенсіонерів, але й частині середнього класу», – наголосила Юлія Тимошенко.

За її словами, зростання цін і товарну інфляцію відчуває кожна українська родина, тому Верховна Рада має терміново втрутитися у ситуацію.

«Я хотіла б, щоб ми негайно обговорили це питання, тому що це прямо б’є по доходах кожної родини. І на цьому фоні не відбувається індексацій ні заробітних плат, ні пенсій, ні соціальних виплат. Бідність, з якою ви пропонували покінчити, не просто законсервована – ми перший раз в історії незалежності України вийшли на останнє місце на європейському континенті по ВВП. І про це все ви маєте звітувати та розказувати людям», – переконана лідер «Батьківщини».

Вона також закликала керівництво парламенту вислухати фізичних осіб-підприємців, які під стінами Верховної Ради вимагають захистити їхні права.

«Я хочу нагадати «слугам народу», що ви прийшли до влади завдяки підтримці цих малих підприємців, які покладалися на те, що ви зможете їм дати якусь підтримку. Але завершилося все тим, що першими, кому ви завдали удар, були ФОПи. Ви не просто забрали у них пільгову систему оподаткування, ви позбавили їх життя, роботи, здатності утримувати свої родини. Вони вимагають на цій сесії ухвалити законопроєкт 5866-1, який може їх врятувати. Тому давайте запросимо ініціативну групу від ФОПів на зустріч із лідерами фракцій, урядовцями на чолі з Головою Верховної Ради, і послухаємо, що їм треба для того, щоб з 1 січня вони не почали десятками тисяч закривати свій бізнес», – запропонувала Юлія Тимошенко.

Наостанок Голова партії закликала депутатів проголосувати на цьому тижні за постанову №6340 про створення Тимчасової слідчої комісії щодо корупційної діяльності «Нафтогазу», яка вже пройшла комітет.