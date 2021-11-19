Вартість опалення для бюджетних установ та інших організацій змінили

15 грудня на засіданні виконкому внесли зміни у рішення від 12 листопада 2021 року № 789 «Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання, послугу з постачання теплової енергії для потреб населення, бюджетних установ, інших споживачів, релігійних організацій та послугу з постачання гарячої води для потреб бюджетних установ комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа».

Встановили такий тариф:

для потреб бюджетних установ: тариф на теплову енергію – 3103,57 грн/Гкал (без ПДВ) за такими складовими: тариф на виробництво теплової енергії – 2558,37 грн/Гкал (без ПДВ); тариф на транспортування теплової енергії – 533,80 грн/Гкал (без ПДВ); тариф на постачання теплової енергії –11,40 грн/Гкал (без ПДВ);

грн/Гкал (без ПДВ) за такими складовими: тариф на виробництво теплової енергії – 2558,37 грн/Гкал (без ПДВ); тариф на транспортування теплової енергії – 533,80 грн/Гкал (без ПДВ); тариф на постачання теплової енергії –11,40 грн/Гкал (без ПДВ); для потреб інших споживачів (крім населення): тариф на теплову енергію – 4797,87 грн/Гкал (без ПДВ) за такими складовими: тариф на виробництво теплової енергії – 4 069,25 грн/Гкал (без ПДВ); тариф на транспортування теплової енергії – 717,23 грн/Гкал (без ПДВ);» 2 тариф на постачання теплової енергії – 11,40 грн/Гкал (без ПДВ).

Раніше тарифи на опалювальний сезон 2021-2022 рр встановли на такому рівні.