Нема лічильника - відшкодовуйте внески

Уряд затвердив порядок відшкодування власникам будівель внесків за встановлення будинкових лічильників тепла та води у разі, якщо оператор зовнішніх мереж їх не встановив. Відповідний проєкт постанови було прийнято на засіданні Кабінету Міністрів України. Про це повідомила заступник Міністра розвитку громад та територій Наталія Хоцянівська.

«Прийняття проєкту постанови дозволить визначити чіткі умови та механізм такого відшкодування. Кошти, сплачені на оснащення будівлі лічильниками у вигляді внесків, якщо відповідні вузли комерційного обліку не були встановлені, будуть повернуті споживачам», – зазначила Наталія Хоцянівська.

Відтак проєктом Порядку передбачається, що протягом одного місяця з дня набрання чинності цієї постанови, суб’єкт господарювання, який отримував від споживачів внески за встановлення лічильників тепла та води, але не встановив їх, повинен відшкодувати ці кошти. Відповідне повідомлення має бути надіслане власнику (співвласникам) будівлі письмово або розміщено у рахунках за комунальні послуги.

Зазначимо, згідно із Законом України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», оператор зовнішніх інженерних мереж зобов’язаний до 1 серпня 2022 року забезпечити 100% облік тепла та води у житлових будівлях.

За інформацією Держенергоефективності, станом на 20 листопада 2021 року в Україні житлові будівлі оснащено лічильниками:

· теплової енергії – 83,2%;

· гарячого водопостачання – 17,7%;

· питної води – 79%.

Довідково

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку відшкодування власнику (співвласникам) будівлі коштів на оснащення будівлі вузлом (вузлами) комерційного обліку, сплачених у вигляді внесків за встановлення вузлів комерційного обліку, у разі невстановлення оператором зовнішніх інженерних мереж у відповідній будівлі вузла (вузлів) комерційного обліку» розроблено на виконання вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг».

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