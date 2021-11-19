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23, 6 млн грн виділили на покриття вартості в тарифах з обігріву бюджетних установ міста

  • П'ятниця, груд. 10 2021
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23, 6 млн грн виділили на покриття вартості в тарифах з обігріву бюджетних установ міста

9 грудня на позачерговому засіданні 22 сесії депутати виділили 23, 6 млн грн на покриття різниці в тарифах на опалення в бюджетній галузі.

Різнция виникла тому, що планові розрахунки були 1 853 грн за 1Гкал, у той час як зростання вартості газу зумовило зростання вартості опалення до 3672 грн за 1 Гкал. Отже, бюджетні установи зможуть 100% розрахуватися на спожиті енергоносії.

Також у зв’язку із зростанням тарифів на перевезення пасажирів у приміському залізничному сполученні на 45%,  було збільшено видатки по програмі надання окремих видів пільг за рахунок коштів місцевого бюджету в сумі 400 тис. грн для здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті.

 

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Опубліковано в ЖКГ

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