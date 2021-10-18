|Дата
|Населений пункт
|Вулиця
|Час проведення
|Вид планових робіт
|15.11.2021
|Сидори
|Калинова, Весняна, Урожайна, Гагаріна, Левадна, Шкільна, Польова
|08:00 - 18:00
|Ремонтні роботи
|Біла Церква
|Героїв Крут, Нєкрасова
|08:00 - 19:00
|Технічне переоснащення
|17.11.2021
|Біла Церква
|Рибна, Грибоєдова, Нєкрасова
|06:00 - 19:00
|Ремонтні роботи
|Володимирівка
|Лесі Українки, УКЗ, Лісова
|08:00 - 18:00
|Ремонтні роботи
|Сидори
|Гагаріна, Левадна, Шкільна, Польова
|08:00 - 18:00
|Ремонтні роботи
|18.11.2021
|Біла Церква
|Рибна, Грибоєдова, Нєкрасова
|06:00 - 19:00
|Ремонтні роботи
|Олександрійський, 1 Водопійний, Водопойний
|08:00 - 18:00
|Виконання приєднання клієнтів
|Володимирівка
|Лесі Українки, УКЗ, Лісова
|08:00 - 18:00
|Ремонтні роботи
|Сидори
|Миру, Лісова, Набережна, Садова, Весняна
|08:00 - 18:00
|Ремонтні роботи
|19.11.2021
|Біла Церква
|Січневого Прориву, Матросова
|06:00 - 19:00
|Ремонтні роботи
|Сидори
|Хоздвір
|08:00 - 18:00
|Ремонтні роботи
|20.11.2021
|Біла Церква
|Січневого Прориву, Матросова
|06:00 - 19:00
|Ремонтні роботи
|21.11.2021
|Біла Церква
|Сквирське Шосе, Олександрійський, Крижанівського
|08:00 - 19:00
|Технічне переоснащення
|Будівельників пров., Сквирське Шосе, Січневого Прориву
|08:00 - 19:00
|Технічне переоснащення
|Чкалова, Колодязьна
|08:00 - 19:00
|Технічне переоснащення
Планові відключення електропостачання з 15 по 21 листопада
- П'ятниця, лист. 12 2021
- Автор bc-news
Графік відключення
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Опубліковано в ЖКГ
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