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Планові відключення електропостачання з 15 по 21 листопада

  • П'ятниця, лист. 12 2021
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Планові відключення електропостачання з 15 по 21 листопада

Графік відключення

Дата Населений пункт Вулиця Час проведення Вид планових робіт
15.11.2021 Сидори Калинова, Весняна, Урожайна, Гагаріна, Левадна, Шкільна, Польова 08:00 - 18:00 Ремонтні роботи
Біла Церква Героїв Крут, Нєкрасова 08:00 - 19:00 Технічне переоснащення
17.11.2021 Біла Церква Рибна, Грибоєдова, Нєкрасова 06:00 - 19:00 Ремонтні роботи
Володимирівка Лесі Українки, УКЗ, Лісова 08:00 - 18:00 Ремонтні роботи
Сидори Гагаріна, Левадна, Шкільна, Польова 08:00 - 18:00 Ремонтні роботи
18.11.2021 Біла Церква Рибна, Грибоєдова, Нєкрасова 06:00 - 19:00 Ремонтні роботи
Олександрійський, 1 Водопійний, Водопойний 08:00 - 18:00 Виконання приєднання клієнтів
Володимирівка Лесі Українки, УКЗ, Лісова 08:00 - 18:00 Ремонтні роботи
Сидори  Миру, Лісова, Набережна, Садова, Весняна 08:00 - 18:00 Ремонтні роботи
19.11.2021 Біла Церква Січневого Прориву, Матросова 06:00 - 19:00 Ремонтні роботи
Сидори Хоздвір 08:00 - 18:00 Ремонтні роботи
20.11.2021 Біла Церква Січневого Прориву, Матросова 06:00 - 19:00 Ремонтні роботи
21.11.2021 Біла Церква Сквирське Шосе, Олександрійський, Крижанівського 08:00 - 19:00 Технічне переоснащення
Будівельників пров., Сквирське Шосе, Січневого Прориву 08:00 - 19:00 Технічне переоснащення
Чкалова, Колодязьна 08:00 - 19:00 Технічне переоснащення
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Опубліковано в ЖКГ

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