Нові тарифи для модульних котелень теплопостачання житлових будинків

Додатково встановлені тарифи для модульних котелень теплопостачання житлових будинків.
Також встановлений новий тариф на послугу з постачання гарячої води бюджетним установам в розмірі 192,65 грн за 1 куб. м (зПДВ) (замість раніше прийнятого тарифу – 237, 23 грн).
Новим рішенням затверджено тариф на теплову енергію, її виробництво, постачання, послугу з постачання теплової енергії для потреб населення, інших споживачів для котелень системи автономного опалення (теплопостачання).
Решта пунктів нового рішення є аналогічні попередньому рішенню від 26 жовтня.
Ухвалене рішення містить додатки з усіма розрахунками. З ними можна буде ознайомитися після оприлюднення на офіційному вебсайті міської ради.