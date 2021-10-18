Нові тарифи для модульних котелень теплопостачання житлових будинків

12 листопада на засіданні виконавчого комітету було прийнято нове рішення «Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання, послугу з постачання теплової енергії для потреб населення, бюджетних установ, інших споживачів, релігійних організацій та послугу з постачання гарячої води для потреб бюджетних установ комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа», в якому тарифи для населення, бюджетних установ і організацій залишаються незмінними.

Додатково встановлені тарифи для модульних котелень теплопостачання житлових будинків.

Також встановлений новий тариф на послугу з постачання гарячої води бюджетним установам в розмірі 192,65 грн за 1 куб. м (зПДВ) (замість раніше прийнятого тарифу – 237, 23 грн).

Новим рішенням затверджено тариф на теплову енергію, її виробництво, постачання, послугу з постачання теплової енергії для потреб населення, інших споживачів для котелень системи автономного опалення (теплопостачання).

Решта пунктів нового рішення є аналогічні попередньому рішенню від 26 жовтня.

Ухвалене рішення містить додатки з усіма розрахунками. З ними можна буде ознайомитися після оприлюднення на офіційному вебсайті міської ради.

За матеріалами сайту БМР