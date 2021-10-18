Соціальні нормативи для нарахування субсидій в "червоній" зоні карантину

Діючий порядок призначення житлових субсидій передбачає їх розрахунок на соціальні нормативи.
Ці нормативи визначено постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 409 “Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування” (зі змінами).
Зокрема, деякі соціальні нормативи становлять:
|
СОЦІАЛЬНІ НОРМАТИВИ
|
Послуга
|
|
Норма
|
ПОСТАЧАННЯ ТА РОЗПОДІЛ ПРИРОДНОГО ГАЗУ:
|
на газову плиту (приготування їжі)
|
|
3,3 м3 на особу
|
на газову плиту (приготування їжі і підігрів води)
|
|
5,4 м3 на особу
|
на газову плиту і водонагрівач
|
|
10,5 м3 на особу
|
ВОДОПОСТАЧАННЯ:
|
постачання холодної води
|
|
2 м3 на особу (за наявності централізованого постачання гарячої води)
|
3,6 м3 на особу (за відсутності централізованого постачання гарячої води)
|
постачання гарячої води
|
|
1,6 м3 на особу
|
ВОДОВІДВЕДЕННЯ
|
централізоване водовідведення
|
|
3,6 м3 на особу
|
СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ:
|
у будинках, обладнаних стаціонарними електроплитами
|
|
110 кВт.год на сім’ю з однієї особи + 30 кВт. год на іншого члена сім’ї
|
у будинках, не обладнаних стаціонарними електроплитами
|
|
70 кВт.год на сім’ю з однієї особи + 30 кВт. год на іншого члена сім’ї
Постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020р. № 247 «Про особливості надання житлових субсидій» передбачено, що на період карантину для регіонів із встановленим "червоним" рівнем епідемічної небезпеки розрахунок житлових субсидій проводиться з урахуванням збільшених на 50 відсотків соціальних нормативів, у межах яких надається субсидія на оплату централізованого постачання холодної та гарячої води, водовідведення, електроенергії та природного газу для приготування їжі і підігріву води незалежно від кількості днів дії карантину зазначеного рівня епідемічної небезпеки на місяць.
Відповідно до протоколу № 41 позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 27 жовтня 2021 року, Київська область, в т.ч. і м. Біла Церква, з 30 жовтня 2021 року віднесена, регіонів із встановленим "червоним" рівнем епідемічної небезпеки.
Таким чином, за жовтень для домогосподарств, які отримують житлову субсидію, буде проведено перерахунок субсидії на збільшені соціальні нормативи.
В умовах «червоної зони» субсидія надаватиметься на збільшені нормативи з користування такими послугами:
- з централізованого водопостачання – 5,4 куб. метри на 1 особу;
- з централізованого водовідведення – 5,4 куб. метри на 1 особу;
- з постачання та розподілу газу на плиту - 8,1 куб. метри на 1 особу;
- з постачання та розподілу газу при наявності газової плити та газового водонагрівача - 15,75 куб. метрів на 1 особу;
- з електропостачання – 105 кВт на 1 особу.
Після проведених перерахунків, виплата житлової субсидії за листопад поточного року разом з доплатою на збільшені соціальні нормативи за жовтень буде проведена всім одержувачам субсидій у грудні 2021 року.
Управління соціального захисту населення БМР