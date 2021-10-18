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Соціальні нормативи для нарахування субсидій в "червоній" зоні карантину

  • П'ятниця, лист. 12 2021
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Соціальні нормативи для нарахування субсидій в &quot;червоній&quot; зоні карантину

Нарахуваннясубсидій для домогосподарств у регіонах з “червоним” рівнемкарантиннихобмеженьздійснюється на збільшенісоціальнінормативи.

Діючий порядок призначення житлових субсидій передбачає їх розрахунок  на соціальні нормативи.

Ці нормативи визначено постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 409 “Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування” (зі змінами).

Зокрема, деякі соціальні нормативи становлять:

 

СОЦІАЛЬНІ НОРМАТИВИ

Послуга 

 

Норма 

ПОСТАЧАННЯ ТА РОЗПОДІЛ ПРИРОДНОГО ГАЗУ:

на газову плиту (приготування їжі) 

 

3,3 м3 на особу 

на газову плиту (приготування їжі і підігрів води) 

 

5,4 м3 на особу 

на газову плиту і водонагрівач 

 

10,5 м3 на особу 

ВОДОПОСТАЧАННЯ:  

постачання  холодної води 

 

2 м3 на особу (за наявності централізованого постачання гарячої води)

3,6 м3 на особу (за відсутності централізованого постачання гарячої води)

постачання гарячої води 

 

1,6 м3 на особу 

ВОДОВІДВЕДЕННЯ

централізоване водовідведення

 

3,6 м3 на особу 

 СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ: 

у будинках, обладнаних стаціонарними електроплитами 

 

110 кВт.год на сім’ю з однієї особи + 30 кВт. год на іншого члена сім’ї 

у будинках, не обладнаних стаціонарними електроплитами 

 

70 кВт.год на сім’ю з однієї  особи + 30 кВт. год на іншого члена сім’ї 

Постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020р. № 247 «Про особливості надання житлових субсидій» передбачено, що на період карантину для регіонів із встановленим "червоним" рівнем епідемічної небезпеки розрахунок житлових субсидій проводиться з урахуванням збільшених на 50 відсотків соціальних нормативів, у межах яких надається субсидія на оплату централізованого постачання холодної та гарячої води, водовідведення, електроенергії та природного газу для приготування їжі і підігріву води незалежно від кількості днів дії карантину зазначеного рівня епідемічної небезпеки на місяць.

Відповідно до протоколу № 41 позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 27 жовтня 2021 року, Київська область, в т.ч. і м. Біла Церква, з 30 жовтня 2021 року віднесена, регіонів із встановленим "червоним" рівнем епідемічної небезпеки.

Таким чином, за жовтень для домогосподарств, які отримують житлову субсидію, буде проведено перерахунок субсидії  на збільшені соціальні нормативи.

В умовах «червоної зони» субсидія надаватиметься на збільшені нормативи з користування такими послугами:

- з централізованого водопостачання – 5,4 куб. метри на 1 особу;

- з централізованого водовідведення – 5,4 куб. метри на 1 особу;

- з постачання та розподілу газу на плиту - 8,1 куб. метри на 1 особу;

- з постачання та розподілу газу при наявності газової плити та газового водонагрівача - 15,75 куб. метрів на 1 особу;

- з електропостачання – 105 кВт на 1 особу.

Після проведених перерахунків, виплата житлової субсидії за листопад поточного року разом з доплатою на збільшені соціальні нормативи  за жовтень буде проведена всім одержувачам субсидій у грудні 2021 року.

Управління соціального захисту населення БМР

Нарахування субсидій для домогосподарств у регіонах з “червонимрівнем карантинних обмежень здійснюється на збільшені соціальні нормативи

Діючий порядок призначенняжитловихсубсидійпередбачаєїхрозрахунок  насоціальнінормативи. ЦінорматививизначенопостановоюКабінетуМіністрівУкраїнивід 6 серпня 2014 р. № 409 “Про встановленнядержавнихсоціальнихстандартів у сферіжитлово-комунальногообслуговування” (зізмінами).

Зокрема, деякі соціальнінормативистановлять:

 

СОЦІАЛЬНІ НОРМАТИВИ

Послуга 

 

Норма 

ПОСТАЧАННЯ ТА РОЗПОДІЛ ПРИРОДНОГО ГАЗУ:

на газову плиту (приготуванняїжі

 

3,3 м3 на особу 

на газову плиту (приготуванняїжі і підігрів води) 

 

5,4 м3 на особу 

на газову плиту і водонагрівач

 

10,5 м3 на особу 

ВОДОПОСТАЧАННЯ:  

постачання  холодної води 

 

2 м3 на особу (за наявності централізованого постачання гарячої води)

3,6 м3 на особу (за відсутності централізованого постачання гарячої води)

постачаннягарячої води 

 

1,6 м3 на особу 

ВОДОВІДВЕДЕННЯ

централізоване водовідведення

 

3,6 м3 на особу 

 

 

СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ: 

у будинках, обладнанихстаціонарнимиелектроплитами

 

110 кВт.год на сім’ю з однієї особи + 30 кВт. год на іншого члена сім’ї

у будинках, не обладнанихстаціонарнимиелектроплитами

 

70 кВт.год на сім’ю з однієї  особи + 30 кВт. год на іншого члена сім’ї

 

Постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020р. № 247 «Про особливості надання житлових субсидій» передбачено, що на період карантину для регіонів із встановленим "червоним" рівнем епідемічної небезпеки розрахунок житлових субсидій проводиться з урахуванням збільшених на 50 відсотків соціальних нормативів, у межах яких надається субсидія на оплату централізованого постачання холодної та гарячої води, водовідведення, електроенергії та природного газу для приготування їжі і підігріву води незалежно від кількості днів дії карантину зазначеного рівня епідемічної небезпеки на місяць.

Відповідно до протоколу № 41 позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 27 жовтня 2021 року, Київська область, в т.ч. і м. Біла Церква, з 30 жовтня 2021 року віднесена, регіонів із встановленим "червоним" рівнем епідемічної небезпеки.

Таким чином, за жовтень для домогосподарств, які отримують житлову субсидію, буде проведено перерахунок субсидіїна збільшені соціальні нормативи.

В умовах «червоної зони» субсидія надаватиметься на збільшені нормативи з користування такими послугами:

- з централізованоговодопостачання – 5,4 куб. метри на 1 особу;

- з централізованоговодовідведення – 5,4 куб. метри на 1 особу;

- з постачання та розподілу газу на плиту - 8,1 куб. метри на 1 особу;

-з постачання та розподілу газупри наявностігазовоїплити та газового водонагрівача - 15,75 куб. метрів на 1 особу;

- з електропостачання – 105 кВт на 1 особу.

Після проведених перерахунків, виплата житлової субсидії за листопад поточного року разом з доплатою на збільшені соціальні нормативи  за жовтень буде проведена всім одержувачам субсидій у грудні 2021 року.

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Опубліковано в ЖКГ
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