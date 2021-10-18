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Увага! На вул. Ставищанській заплановано ремонт мережі водопостачання

  • Вівторок, лист. 02 2021
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Увага! На вул. Ставищанській заплановано ремонт мережі водопостачання

Шановні мешканці міста!

Інформуємо вас, що на аварійній ділянці магістральної мережі водопостачання по вул. Ставищанська з 02.11.2021 року до 15.11.2021року заплановані роботи з реконструкції мережі.

Буде припинено водопостачання 03.11.2021 року з 09.00 до 15.11.2021 року 17.00 за адресами:

вул. Ставищанська, 99-А;

вул. Ставищанська, 107;

вул. Ставищанська, 109. 

Після проведення реконструкції мережі будуть виконані заходи з відновлення благоустрою у місцях проведення земляних робіт.

Управління  з  питань  надзвичайних  ситуацій

та  цивільного  захисту  населення

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Опубліковано в ЖКГ

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