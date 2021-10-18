Увага! На вул. Ставищанській заплановано ремонт мережі водопостачання

Інформуємо вас, що на аварійній ділянці магістральної мережі водопостачання по вул. Ставищанська з 02.11.2021 року до 15.11.2021року заплановані роботи з реконструкції мережі.

Буде припинено водопостачання 03.11.2021 року з 09.00 до 15.11.2021 року 17.00 за адресами:

вул. Ставищанська, 99-А;

вул. Ставищанська, 107;

вул. Ставищанська, 109.

Після проведення реконструкції мережі будуть виконані заходи з відновлення благоустрою у місцях проведення земляних робіт.

Управління з питань надзвичайних ситуацій

та цивільного захисту населення