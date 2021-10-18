Уряд запровадив уніфіковані правила надання послуг з поводження з побутовими відходами

«Внесення змін до постанови забезпечить запровадження уніфікованих правил надання послуг з поводження з побутовими відходами. Йдеться, зокрема, про введення типового індивідуального договору, який є публічним договором приєднання», – зауважила заступник міністра розвитку громад та територій Наталія Хоцянівська.
Зазначимо, прийняття проекту постанови забезпечить приведення Правил та типових договорів надання послуг з поводження з побутовими відходами у відповідність до чинного законодавства. Також це дасть можливість співвласникам багатоквартирного будинку, які не прийняли рішення про вибір моделі договірних відносин та не уклали з виконавцем комунальної послуги відповідний договір, та власникам індивідуальних (садибних) житлових будинків укласти індивідуальний договір про надання послуги з поводження з побутовими відходами, що є публічним договором приєднання.
Нагадаємо, раніше Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов повідомив, що Урядом розроблено План заходів, спрямований на розв’язання проблемних питань у сфері ЖКГ та затверджено Методику визначення заборгованості з різниці в тарифах.