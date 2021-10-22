Під мостом по проспекту Князя Володимира демонтують гаражі

26 жовтня на засіданні виконкому БМР ухвалили рішення щодо невідкладного демонтажу незаконно збудованих або збудованих в порушення законодавчих актів об’єктів межах охоронної зони навколо шляхопроводу мостового типу над залізницею по проспекту Князя Володимира.

Рішення прийнято на основі протоколу комісії виконавчого комітету Білоцерківської міської ради з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 20 жовтня. Відповідальним структурним підрозділам доручено провести відповідні заходи щодо демонтажу виявлених незаконних об’єктів.

За результатами проведеної роботи, в термін до 15 листопада 2021р. ДЖКГ та голова комісії виконавчого комітету Білоцерківської міської ради з питань ТЕБ і НС має подати на засідання виконавчого комітету інформацію про вжиті відповідні заходи.