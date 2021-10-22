Затверджено конкурсну документацію для призначення управителів багатоповерхівок у Білій Церкві

26 жовтня на засіданні виконкому БМР затвердити конкурсну документацію для проведення конкурсу з призначення управителів багатоквартирних будинків, в яких не створено ОСББ, співвласники яких не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком. Також затвердили перелік таких будинків.