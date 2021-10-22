Затверджено конкурсну документацію для призначення управителів багатоповерхівок у Білій Церкві

Перелік будинків, в яких не створено об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, співвласники яких не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком, в Білоцерківській міській територіальній громаді, для оголошення щодо них конкурсу з призначення управителя.
|№ з/п
|Адреса
|Вулиця
|Номер будинку
|1
|вул. Молодіжна
|6
|2
|вул. Молодіжна
|8
|3
|вул. Грибоєдова
|10
|4
|вул. Леваневського
|30
|5
|б-р. Княгині Ольги
|17
|6
|вул. Лесі Українки
|47
|7
|вул. Першотравнева
|7
|8
|вул. Підвальна
|22
|9
|вул. Фастівська
|62 а
|10
|вул. Юріївська
|3
|11
|пров. Вокзальний
|18
|12
|пров. Залізничний
|5 д
|13
|пров. Курсовий другий
|11
|14
|вул. Логінова
|17
|15
|вул. Олеся Гончара
|5
|16
|вул. Лесі Українки
|38
|17
|вул. Лесі Українки
|48
|18
|вул. Першотравнева
|14
|19
|вул. Першотравнева
|12\43
|20
|вул. Привокзальна
|36
|21
|вул. Росьова
|8
|22
|вул. Підвальна
|40
|23
|вул. Привокзальна
|7
|24
|вул. Привокзальна
|9
|25
|вул.О.Гончара
|18
|26
|б-р Олександрійський
|111
|27
|вул.Фастівська
|1
|28
|вул.Вокзальна
|22
|29
|вул. Фастівська
|21б 1к
|30
|вул. Фастівська
|21б 2к
|31
|вул. Ярослава Мудрого
|59
|32
|вул. 8-го Березня
|9
|33
|вул. Богдана Хмельницького
|1/7
|34
|вул. Богдана Хмельницького
|2/9
|35
|вул. Богдана Хмельницького
|3
|36
|вул. Івана Сошенка
|1\12
|37
|вул. Івана Сошенка
|2\13
|38
|вул. Гагаріна
|3
|39
|вул. Гагаріна
|8/10
|40
|вул. Гагаріна
|15
|41
|вул. Гагаріна
|24
|42
|вул. Гагаріна
|28\7
|43
|вул. Гоголя
|2
|44
|вул. Гоголя
|5
|45
|вул. Гоголя
|16
|46
|вул. Гоголя
|27
|47
|вул. Голубина
|23
|48
|вул. Героїв Небесної Сотні
|1
|49
|вул. Героїв Небесної Сотні
|7
|50
|пров. Замковий перший
|1\2
|51
|пров. Замковий перший
|3
|52
|пров. замковий перший
|5
|53
|вул. Івана Кожедуба
|30а
|54
|вул. Івана Кожедуба
|32
|55
|вул. Івана Кожедуба
|34
|56
|вул. Івана Кожедуба
|36
|57
|вул .Івана Кожедуба
|38
|58
|вул .Івана Кожедуба
|39а
|59
|вул. Івана Кожедуба
|40
|60
|вул. Василя Симоненка
|14\2
|61
|вул. Київська
|17
|62
|вул. Куценка
|8
|63
|вул. Нечуя Левицького
|2а
|64
|вул. Преображенська
|9
|65
|вул. Преображенська
|11
|66
|вул. Левка Симеренка
|3
|67
|вул. М’ясна
|3
|68
|вул. М’ясна
|6
|69
|вул. Мясна
|12
|70
|вул. Мясна
|16
|72
|вул. Павліченко
|6а
|73
|вул. Павліченко
|8
|74
|вул. Павліченко
|10
|75
|вул .Комендантська
|2
|76
|пров. Пролетарський
|11
|77
|пров. Пролетарський
|17
|78
|вул. Смоляно – Рокитянська
|15
|79
|вул. Театральна
|10
|80
|вул. Торгова Площа
|16
|81
|б-р. М. Грушевського
|12а
|82
|вул. Сиверина Наливайка
|12
|83
|вул. Івана Франка
|36
|84
|вул. Івана Франка
|54
|85
|вул. Івана Франка
|66
|86
|вул. Івана Франка
|68\2
|87
|вул. Г. Ковбасюка
|2
|88
|вул. Г. Ковбасюка
|4
|89
|вул. Г. Ковбасюка
|6
|90
|вул. Шевченка
|8
|91
|вул. Шевченка
|38
|92
|вул. Шевченка
|96\71
|93
|вул. Шевченка
|108 в
|94
|вул. Шевченка
|112 а
|95
|пров. Шевченківський 1-ий
|17
|96
|вул .Шолом-Алейхема
|6
|97
|вул. Шолом- Алейхема
|8
|98
|вул. Шолом-Алейхема
|14
|99
|вул. Шолом- Алейхема
|17
|100
|вул. Шолом-Алейхема
|26
|101
|вул. Шолом- Алейхема
|29
|102
|вул. Шолом-Алейхема
|33
|103
|вул. Шолом-Алейхема
|35
|104
|вул. Шолом- Алейхема
|80
|105
|вул. Шолом- Алейхема
|98
|106
|вул. Ярослава – Мудрого
|7
|107
|вул. Ярослава- Мудрого
|26
|108
|вул. Ярослава Мудрого
|29
|109
|вул. Ярослава Мудрого
|50
|110
|вул. Ярослава Мудрого
|60
|111
|вул. Ярослава Мудрого
|62
|112
|вул .Вернадського
|2
|113
|вул. Тімірязєва
|10
|114
|вул. Тімірязєва
|16
|115
|вул. Ак. Кримського
|8
|116
|вул. Ак. Линника
|3
|117
|вул . Ак. Линника
|9
|118
|вул . Вула
|6
|119
|пров. Інститутський
|1
|120
|вул. Героїв Чорнобиля
|5\2
|121
|вул. Гроїв Чорнобиля
|5\7
|122
|вул. Героїв чорнобиля
|8\8
|123
|вул. Піщана
|65 а