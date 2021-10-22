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Затверджено конкурсну документацію для призначення управителів багатоповерхівок у Білій Церкві

  • Вівторок, жовт. 26 2021
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Затверджено конкурсну документацію для призначення управителів багатоповерхівок у Білій Церкві

26 жовтня на засіданні виконкому БМР затвердити конкурсну документацію для проведення конкурсу з призначення управителів багатоквартирних будинків, в яких не створено ОСББ, співвласники яких не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком. Також затвердили перелік таких будинків.

Перелік будинківв яких не створено об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, співвласники яких не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком, в Білоцерківській міській територіальній громаді, для оголошення щодо них конкурсу з призначення управителя.

№           з/п Адреса
Вулиця Номер будинку
1 вул. Молодіжна 6
2 вул. Молодіжна 8
3 вул. Грибоєдова 10
4 вул. Леваневського 30
5 б-р. Княгині Ольги 17
6 вул. Лесі Українки 47
7 вул. Першотравнева 7
8 вул. Підвальна 22
9 вул. Фастівська 62 а
10 вул. Юріївська 3
11 пров. Вокзальний 18
12 пров. Залізничний 5 д
13 пров. Курсовий другий 11
14 вул. Логінова 17
15 вул. Олеся Гончара 5
16 вул. Лесі Українки 38
17 вул. Лесі Українки 48
18 вул. Першотравнева 14
19 вул. Першотравнева 12\43
20 вул. Привокзальна 36
21 вул. Росьова 8
22 вул. Підвальна 40
23 вул. Привокзальна 7
24 вул. Привокзальна 9
25 вул.О.Гончара 18
26 б-р Олександрійський 111
27 вул.Фастівська 1
28 вул.Вокзальна 22
29 вул. Фастівська 21б 1к
30 вул. Фастівська 21б 2к
31 вул. Ярослава Мудрого 59
32 вул. 8-го Березня 9
33 вул. Богдана Хмельницького 1/7
34 вул. Богдана Хмельницького 2/9
35 вул. Богдана Хмельницького 3
36 вул. Івана Сошенка 1\12
37 вул. Івана Сошенка 2\13
38 вул. Гагаріна 3
39 вул. Гагаріна 8/10
40 вул. Гагаріна 15
41 вул. Гагаріна 24
42 вул. Гагаріна 28\7
43 вул. Гоголя 2
44 вул. Гоголя 5
45 вул. Гоголя 16
46 вул. Гоголя 27
47 вул. Голубина 23
48 вул. Героїв Небесної Сотні 1
49 вул. Героїв Небесної Сотні 7
50 пров. Замковий перший 1\2
51 пров. Замковий перший 3
52 пров. замковий перший 5
53 вул. Івана Кожедуба 30а
54 вул. Івана Кожедуба 32
55 вул. Івана Кожедуба 34
56 вул. Івана Кожедуба 36
57 вул .Івана Кожедуба 38
58 вул .Івана Кожедуба 39а
59 вул. Івана Кожедуба 40
60 вул. Василя Симоненка 14\2
61 вул. Київська 17
62 вул. Куценка 8
63 вул. Нечуя Левицького
64 вул. Преображенська 9
65 вул. Преображенська 11
66 вул. Левка Симеренка 3
67 вул. М’ясна 3
68 вул. М’ясна 6
69 вул. Мясна 12
70 вул. Мясна 16
72 вул. Павліченко
73 вул. Павліченко 8
74 вул. Павліченко 10
75 вул .Комендантська 2
76 пров. Пролетарський 11
77 пров. Пролетарський 17
78 вул. Смоляно – Рокитянська 15
79 вул. Театральна 10
80 вул. Торгова Площа 16
81 б-р. М. Грушевського 12а
82 вул. Сиверина Наливайка 12
83 вул. Івана Франка 36
84 вул. Івана Франка 54
85 вул. Івана Франка 66
86 вул. Івана Франка 68\2
87 вул. Г. Ковбасюка 2
88 вул. Г. Ковбасюка 4
89 вул. Г. Ковбасюка 6
90 вул. Шевченка 8
91 вул. Шевченка 38
92 вул. Шевченка 96\71
93 вул. Шевченка 108 в
94 вул. Шевченка 112 а
95 пров. Шевченківський 1-ий 17
96 вул .Шолом-Алейхема 6
97 вул. Шолом- Алейхема 8
98 вул. Шолом-Алейхема 14
99 вул. Шолом- Алейхема 17
100 вул. Шолом-Алейхема 26
101 вул. Шолом- Алейхема 29
102 вул. Шолом-Алейхема 33
103 вул. Шолом-Алейхема 35
104 вул. Шолом- Алейхема 80
105 вул. Шолом- Алейхема 98
106 вул. Ярослава – Мудрого 7
107 вул. Ярослава- Мудрого 26
108 вул. Ярослава Мудрого 29
109 вул. Ярослава Мудрого 50
110 вул. Ярослава Мудрого 60
111 вул. Ярослава Мудрого 62
112 вул .Вернадського 2
113 вул. Тімірязєва 10
114 вул. Тімірязєва 16
115 вул. Ак. Кримського 8
116 вул. Ак. Линника 3
117 вул . Ак. Линника 9
118 вул . Вула 6
119 пров. Інститутський 1
120 вул. Героїв Чорнобиля 5\2
121 вул. Гроїв Чорнобиля 5\7
122 вул. Героїв чорнобиля 8\8
123 вул. Піщана 65 а

 

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Опубліковано в ЖКГ

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