Тариф на опалення підвищився, але вартість опалення поки що не збільшується

26 жовтня під час засідання виконкому БМР ухвалили рішення про підвищення тарифів на теплову енергію. Проте підвищення вартості опалення для населення поки що не буде. Але для бюджетних та релігійних організацій збільшиться.

Вирішили:

Встановити комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа» тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання на рівні:

для потреб населення - 2215, 61 грн з ПДВ (наразі опалення коштує 1550 грн за 1 Гкал)

для потреб бюджетних установ - 3672, 5 грн з ПДВ за 1 Гкал:

для потреб інших споживачів (крім населення) - 4690, 75 грн з ПДВ за 1 Гкал

для потреб релігійних організацій - 3751, 63 грн з ПДВ за 1 Гкал

Увага! Рішення вступає в дію з 27. 10.2021 року тільки для бюджетних (у тому числі шкіл та садочків) та релігійних організацій.

Для населення поки що вартість опалення не збільшується. Рішення прийнято для того, аби розуміти, скільки треба буде компенсувати різницю в тарифі.

Наразі, згідно підписаного меморандуму органів місцевого самоврядування та центральної влади, вартість газу для теплокомуненерго, які виробляють тепло для населення, становить 7, 40 грн за куб м з врахуванням ПДВ, без вартості транспортування та розподілу, а для споживачів індивідуального опалення - 7, 68 грн з ПДВ, без вартості транспортування та розподілу.