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З боргами за комуналку можна оформити субсидію

  • Понеділок, жовт. 25 2021
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З боргами за комуналку можна оформити субсидію
Відповідно до законодавства, житлова субсидія не призначається за наявності простроченої понад три місяці заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, строк позовної давності якої не минув і загальна сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 грн).

Водночас житлова субсидія призначається у випадку наявності заборгованості, якщо укладено договір про реструктуризацію цієї заборгованості.

З питання укладення зазначеного договору споживачам потрібно звернутися до надавачів відповідних комунальних послуг.

При цьому, якщо такий договір буде укладено протягом двох місяців з початку опалювального сезону, житлова субсидія буде призначена з початку сезону.

Таким чином, рекомендуємо громадянам, які мають заборгованість з оплати послуг і не можуть без допомоги держави сплачувати платежі за послуги, укласти договір реструктуризації і звернутися до органу соціального захисту населення з питання призначення житлової субсидії.

 

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Опубліковано в ЖКГ

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