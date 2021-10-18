26-27 жовтня у Білій Церкві будуть вмикати сирени

Під час навчань на ПрАТ «ЖЛК-Україна», що розташоване по вул. Сквирське шосе, 176, будуть відпрацьовуватися навчальні питання за темою: «Дії органів управління та сил цивільногозахисту Білоцерківської районної ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ Київської області у разі виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру».
Під час навчань будуть практично відпрацьовані заходи органів управління, сил цивільного захисту району, міста, працюючого персоналу підприємства від негативної дії хімічно небезпечної речовини - аміаку, надання медичної і іншої допомоги потерпілим, проведення аварійно-рятувальних робіт.
У ході навчань передбачається застосування і увімкнення звукових сирен та гучномовців системи оповіщення населення!
Просимо взяти до відома та зберігати спокій!
Начальник управління з питань
надзвичайних ситуацій та цивільного
захисту населення міської ради Петро ФРАНЧУК