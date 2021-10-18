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26-27 жовтня у Білій Церкві будуть вмикати сирени

  • П'ятниця, жовт. 22 2021
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26-27 жовтня у Білій Церкві будуть вмикати сирени

26-27 жовтня 2021 року під керівництвом першого заступника голови Київської обласної державної адміністрації на території м. Біла Церква та Білоцерківської міської територіальної громади будуть проведені командно-штабні навчання Білоцерківської районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту.

Під час навчань на ПрАТ «ЖЛК-Україна», що розташоване по вул. Сквирське шосе, 176, будуть відпрацьовуватися навчальні питання за темою: «Дії органів управління та сил цивільногозахисту Білоцерківської районної ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ Київської області у разі виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру».

Під час навчань будуть практично відпрацьовані заходи органів управління, сил цивільного захисту району, міста, працюючого персоналу підприємства від негативної дії хімічно небезпечної речовини - аміаку, надання медичної і іншої допомоги потерпілим, проведення аварійно-рятувальних робіт.

У ході навчань передбачається застосування і увімкнення звукових сирен та гучномовців системи оповіщення населення!

Просимо взяти до відома та зберігати спокій!

Начальник управління з питань

надзвичайних ситуацій та цивільного

захисту населення міської ради Петро ФРАНЧУК

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Опубліковано в ЖКГ

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