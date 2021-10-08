Уряд удосконалив Порядок формування тарифів на послуги щодо поводження з побутовими відходами

Змінено підходи до формування тарифів на послуги щодо поводження з побутовими відходами. Йдеться про внесення змін до Порядку формування тарифів на такі послуги. Відповідне рішення прийнято під час засідання Уряду.

«На законодавчому рівні необхідно забезпечити єдиний підхід до розрахунку витрат та, відповідно, формування та встановлення тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами. Внесені зміни до Порядку сприятимуть наданню більш якісних послуг для населення», – зауважила заступник Міністра розвитку громад та територій Наталія Хоцянівська.

Зазначимо, проект постанови передбачає внесення, зокрема, таких змін до Порядку:

приведення у відповідність до законодавства механізму формування тарифів на послугу з поводження з побутовими відходами (зокрема, уточнення складу витрат, які включаються до тарифу та плати за абонентське обслуговування за індивідуальними договорами);

виключення з тарифів витрат на оплату – послуг банків та інших установ з приймання і перерахування коштів споживачів тощо.

Нагадаємо, раніше Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов повідомив, що Урядом розроблено План заходів, спрямований на розв’язання проблемних питань у сфері ЖКГ.

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