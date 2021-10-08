Уряд удосконалив Порядок формування тарифів на послуги щодо поводження з побутовими відходами

«На законодавчому рівні необхідно забезпечити єдиний підхід до розрахунку витрат та, відповідно, формування та встановлення тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами. Внесені зміни до Порядку сприятимуть наданню більш якісних послуг для населення», – зауважила заступник Міністра розвитку громад та територій Наталія Хоцянівська.
Зазначимо, проект постанови передбачає внесення, зокрема, таких змін до Порядку:
- приведення у відповідність до законодавства механізму формування тарифів на послугу з поводження з побутовими відходами (зокрема, уточнення складу витрат, які включаються до тарифу та плати за абонентське обслуговування за індивідуальними договорами);
- виключення з тарифів витрат на оплату – послуг банків та інших установ з приймання і перерахування коштів споживачів тощо.
Нагадаємо, раніше Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов повідомив, що Урядом розроблено План заходів, спрямований на розв’язання проблемних питань у сфері ЖКГ.