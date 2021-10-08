Вартість опалення у Білій Церкві для населення може зрости до 2215 грн за 1 Гкал

12 жовтня під час засідання виконкому БМР ухвалили рішення про старт процедури включення систем опалення на території Білоцерківської міської територіальної громади у житловому фонді з 18.10.2021 року .

При цьому наразі ще не відомо, яку вартість опалення призначить виконком. Є лише проєкт рішення виконкому, де вказано, що вартість опалення має бути така:

Встановити комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа» тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання на рівні:

1.1. для потреб населення:

тариф на теплову енергію – 1846,34 грн/Гкал (без ПДВ) або 2215, 61 грн з ПДВ (для порівняння минулий сезон оплачувався по ціні 1550 грн за 1 Гкал) за такими складовими:

тариф на виробництво теплової енергії – 1439,19 грн/Гкал (без ПДВ);

тариф на транспортування теплової енергії – 395,76 грн/Гкал (без ПДВ);

тариф на постачання теплової енергії – 11,39 грн//Гкал (без ПДВ);

1.2. для потреб бюджетних установ:

тариф на теплову енергію – 3829,35 грн/Гкал (без ПДВ)за такими складовими:

тариф на виробництво теплової енергії – 3210,09 грн/Гкал (без ПДВ);

тариф на транспортування теплової енергії – 607,87 грн/Гкал (без ПДВ);

тариф на постачання теплової енергії –11,39 грн/Гкал (без ПДВ);

1.3. для потреб інших споживачів (крім населення):

тариф на теплову енергію – 3908,96 грн/Гкал (без ПДВ) за такими складовими:

тариф на виробництво теплової енергії – 3282,91 грн/Гкал (без ПДВ);

тариф на транспортування теплової енергії – 614,66 грн/Гкал (без ПДВ);

тариф на постачання теплової енергії – 11,39 грн/Гкал (без ПДВ).

1.4. для потреб релігійних організацій:

тариф на теплову енергію – 4249,54 грн/Гкал (без ПДВ) за такими складовими:

тариф на виробництво теплової енергії – 3597,54 грн/Гкал (без ПДВ);

тариф на транспортування теплової енергії – 640,62 грн/Гкал (без ПДВ);

тариф на постачання теплової енергії – 11,39 грн/Гкал (без ПДВ).

2. Встановити комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа»тарифи на послугу з постачання теплової енергії на рівні:

2.1. для потреб населення –2215,61 грн/Гкал (з ПДВ);

2.2. для потреб бюджетних установ –4595,22 грн/Гкал (з ПДВ);

2.3. для потреб інших споживачів (крім населення) –4690,75 грн/Гкал (з ПДВ);

2.4. для потреб релігійних організацій –5099,45 грн/Гкал (з ПДВ).

3. Встановити комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа» тариф на послугу з постачання гарячої води споживачам, які отримують її без використання індивідуальних теплових пунктів, для потреб бюджетних установ на рівні 237,23 грн за 1 куб. м (з ПДВ).

4. Встановити комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа»тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання та на послугу з постачання теплової енергії для котельні системи автономного опалення (теплопостачання) за адресою м. Біла Церква, вул. Декабристів, 81 пр.118 на рівні:

4.1. для потреб населення:

тариф на теплову енергію – 1636,07 грн/Гкал (без ПДВ) за такими складовими:

тариф на виробництво теплової енергії – 1 624,74грн/Гкал (без ПДВ);

тариф на постачання теплової енергії – 11,33 грн/Гкал (без ПДВ);

тариф на послугу з постачаннятеплової енергії - 1963,28грн/Гкал (з ПДВ).

5. Встановити комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа» тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання та на послугу з постачання теплової енергії для котельні системи автономного опалення (теплопостачання) за адресою м. Біла Церква, б-р Олександрійський, 99 пр.127 на рівні:

5.1. для потреб населення:

тариф на теплову енергію – 1655,71 грн/Гкал (без ПДВ) за такими складовими:

тариф на виробництво теплової енергії – 1644,38 грн/Гкал (без ПДВ);

тариф на постачання теплової енергії – 11,33грн/Гкал (без ПДВ);

тариф на послугу з постачаннятеплової енергії - 1986,85грн/Гкал (з ПДВ).

5.2. для потреб інших споживачів:

тариф на теплову енергію – 3768,11 грн/Гкал (без ПДВ) за такими складовими:

тариф на виробництво теплової енергії – 3756,78 грн/Гкал (без ПДВ);

тариф на постачання теплової енергії – 11,33грн/Гкал (без ПДВ);

тариф на послугу з постачаннятеплової енергії –4521,73грн/Гкал (з ПДВ).

6. Встановити комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа» тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання та на послугу з постачання теплової енергії для котельні системи автономного опалення (теплопостачання) за адресою м. Біла Церква, вул. В. Стуса, 76 пр.107 на рівні:

6.1. для потреб населення:

тариф на теплову енергію – 1619,71 грн/Гкал (без ПДВ) за такими складовими:

тариф на виробництво теплової енергії – 1608,38 грн/Гкал (без ПДВ);

тариф на постачання теплової енергії – 11,33 грн/Гкал (без ПДВ);

тариф на послугу з постачаннятеплової енергії – 1943,65грн/Гкал (з ПДВ).

7. Встановити комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа» тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання та на послугу з постачання теплової енергії для котельні системи автономного опалення (теплопостачання) за адресою м. Біла Церква, вул. В. Стуса, 21 пр.143 на рівні:

7.1. для потреб населення:

тариф на теплову енергію – 1631,68 грн/Гкал (без ПДВ) за такими складовими:

тариф на виробництво теплової енергії – 1620,35 грн/Гкал (без ПДВ);

тариф на постачання теплової енергії – 11,33 грн/Гкал (без ПДВ);

тариф на послугу з постачаннятеплової енергії –1958,02грн/Гкал (з ПДВ).

8. Встановити комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа» тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання та на послугу з постачання теплової енергії для котельні системи автономного опалення (теплопостачання) за адресою м. Біла Церква, вул. Фастівська, 2 пр. 104 на рівні:

8.1. для потреб населення:

тариф на теплову енергію – 1607,81 грн/Гкал (без ПДВ) за такими складовими:

тариф на виробництво теплової енергії – 1596,48 грн/Гкал (без ПДВ);

тариф на постачання теплової енергії – 11,33 грн/Гкал (без ПДВ);

тариф на послугу з постачаннятеплової енергії – 1929,37грн/Гкал (з ПДВ).

8.2. для потреб інших споживачів:

тариф на теплову енергію – 3629,12 грн/Гкал (без ПДВ) за такими складовими:

тариф на виробництво теплової енергії – 3617,79 грн/Гкал (без ПДВ);

тариф на постачання теплової енергії – 11,33 грн/Гкал (без ПДВ);

тариф на послугу з постачаннятеплової енергії – 4354,94грн/Гкал (з ПДВ).

9. Встановити комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа» тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання та на послугу з постачання теплової енергії для котельні системи автономного опалення (теплопостачання) за адресою м. Біла Церква, вул. Карбишева, 22 пр. 144 на рівні:

9.1. для потреб населення:

тариф на теплову енергію – 1603,44 грн/Гкал (без ПДВ) за такими складовими:

тариф на виробництво теплової енергії – 1592,11 грн/Гкал (без ПДВ);

тариф на постачання теплової енергії – 11,33 грн/Гкал (без ПДВ);

тариф на послугу з постачаннятеплової енергії – 1924,13грн/Гкал (з ПДВ).

10. Встановити комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа» тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання та на послугу з постачання теплової енергії для котельні системи автономного опалення (теплопостачання) за адресою м. Біла Церква, вул. Павліченко, 20 пр. 193 на рівні:

10.1. для потреб населення:

тариф на теплову енергію – 1864,39 грн/Гкал (без ПДВ) за такими складовими:

тариф на виробництво теплової енергії – 1853,06 грн/Гкал (без ПДВ);

тариф на постачання теплової енергії – 11,33 грн/Гкал (без ПДВ);

тариф на послугу з постачаннятеплової енергії – 2237,27грн/Гкал (з ПДВ).

11. Встановити комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа» тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання та на послугу з постачання теплової енергії для котельні системи автономного опалення (теплопостачання) за адресою м. Біла Церква, вул. Павліченко,22 пр. 109 на рівні:

11.1. для потреб населення:

тариф на теплову енергію – 1766,82 грн/Гкал (без ПДВ) за такими складовими:

тариф на виробництво теплової енергії – 1755,49 грн/Гкал (без ПДВ);

тариф на постачання теплової енергії – 11,33 грн/Гкал (без ПДВ);

тариф на послугу з постачаннятеплової енергії – 2120,18грн/Гкал (з ПДВ).

11.2. для потреб інших споживачів:

тариф на теплову енергію – 3852,48 грн/Гкал (без ПДВ) за такими складовими:

тариф на виробництво теплової енергії – 3841,15 грн/Гкал (без ПДВ);

тариф на постачання теплової енергії – 11,33 грн/Гкал (без ПДВ);

тариф на послугу з постачаннятеплової енергії – 4622,98грн/Гкал (з ПДВ).

12. Встановити комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа» тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання та на послугу з постачання теплової енергії для котельні системи автономного опалення (теплопостачання) за адресою м. Біла Церква, вул. Павліченко, 28 пр. 227 на рівні:

12.1. для потреб населення:

тариф на теплову енергію – 1671,96 грн/Гкал (без ПДВ) за такими складовими:

тариф на виробництво теплової енергії – 1660,63 грн/Гкал (без ПДВ);

тариф на постачання теплової енергії – 11,33 грн/Гкал (без ПДВ);

тариф на послугу з постачаннятеплової енергії – 2006,35грн/Гкал (з ПДВ).

13. Встановити комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа» тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання та на послугу з постачання теплової енергії для котельні системи автономного опалення (теплопостачання) за адресою м. Біла Церква, вул. Павліченко, 34 пр. 129 на рівні:

13.1. для потреб населення:

тариф на теплову енергію – 1589,63 грн/Гкал (без ПДВ) за такими складовими:

тариф на виробництво теплової енергії – 1578,30 грн/Гкал (без ПДВ);

тариф на постачання теплової енергії – 11,33 грн/Гкал (без ПДВ);

тариф на послугу з постачаннятеплової енергії – 1907,56грн/Гкал (з ПДВ).

13.2. для потреб інших споживачів:

тариф на теплову енергію – 3647,18 грн/Гкал (без ПДВ) за такими складовими:

тариф на виробництво теплової енергії – 3635,85 грн/Гкал (без ПДВ);

тариф на постачання теплової енергії – 11,33 грн/Гкал (без ПДВ);

тариф на послугу з постачаннятеплової енергії – 4376,62грн/Гкал (з ПДВ).

14. Встановити комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа» тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання та на послугу з постачання теплової енергії для котельні системи автономного опалення (теплопостачання) за адресою м. Біла Церква, вул. Павліченко, 38 пр. 109 на рівні:

14.1. для потреб населення:

тариф на теплову енергію – 1576,64 грн/Гкал (без ПДВ) за такими складовими:

тариф на виробництво теплової енергії – 1565,31 грн/Гкал (без ПДВ);

тариф на постачання теплової енергії – 11,33 грн/Гкал (без ПДВ);

тариф на послугу з постачаннятеплової енергії – 1891,97грн/Гкал (з ПДВ).

15. Встановити комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа» тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання та на послугу з постачання теплової енергії для котельні системи автономного опалення (теплопостачання) за адресою м. Біла Церква, вул. Павліченко, 44 пр. 173 на рівні:

15.1. для потреб населення:

тариф на теплову енергію – 1643,27 грн/Гкал (без ПДВ) за такими складовими:

тариф на виробництво теплової енергії – 1631,94 грн/Гкал (без ПДВ);

тариф на постачання теплової енергії – 11,33 грн/Гкал (без ПДВ);

тариф на послугу з постачаннятеплової енергії – 1971,92грн/Гкал (з ПДВ).

16. Встановити комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа» тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання та на послугу з постачання теплової енергії для котельні системи автономного опалення (теплопостачання) за адресою м. Біла Церква, вул. Лазаретна, 86 пр. 108 на рівні:

16.1. для потреб населення:

тариф на теплову енергію – 1688,75 грн/Гкал (без ПДВ) за такими складовими:

тариф на виробництво теплової енергії – 1677,42 грн/Гкал (без ПДВ);

тариф на постачання теплової енергії – 11,33 грн/Гкал (без ПДВ);

тариф на послугу з постачаннятеплової енергії – 2026,50грн/Гкал (з ПДВ).

17. Встановити комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа» тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання та на послугу з постачання теплової енергії для котельні системи автономного опалення (теплопостачання) за адресою м. Біла Церква, вул. Павліченко, 40 пр. 133 на рівні:

17.1. для потреб населення:

тариф на теплову енергію – 1719,49 грн/Гкал (без ПДВ) за такими складовими:

тариф на виробництво теплової енергії – 1708,16 грн/Гкал (без ПДВ);

тариф на постачання теплової енергії – 11,33 грн/Гкал (без ПДВ);

тариф на послугу з постачаннятеплової енергії – 2063,39грн/Гкал (з ПДВ).

18. Встановити комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа» тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання та на послугу з постачання теплової енергії для котельні системи автономного опалення (теплопостачання) за адресою м. Біла Церква, вул. Павліченко, 40 пр. 134 на рівні:

18.1. для потреб населення:

тариф на теплову енергію – 1755,73 грн/Гкал (без ПДВ) за такими складовими:

тариф на виробництво теплової енергії – 1744,40 грн/Гкал (без ПДВ);

тариф на постачання теплової енергії – 11,33 грн/Гкал (без ПДВ);

тариф на послугу з постачаннятеплової енергії – 2106,88грн/Гкал (з ПДВ).

19. Встановити комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа» тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання та на послугу з постачання теплової енергії для котельні системи автономного опалення (теплопостачання) за адресою м. Біла Церква, вул. Київська, 56 пр. 51 на рівні:

19.1. для потреб населення:

тариф на теплову енергію – 1701,95 грн/Гкал (без ПДВ) за такими складовими:

тариф на виробництво теплової енергії – 1690,62 грн/Гкал (без ПДВ);

тариф на постачання теплової енергії – 11,33 грн/Гкал (без ПДВ);

тариф на послугу з постачаннятеплової енергії – 2042,34грн/Гкал (з ПДВ).

20. Встановити комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа» тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання та на послугу з постачання теплової енергії для котельні системи автономного опалення (теплопостачання) за адресою м. Біла Церква, вул. Симоненка, 4 пр. 234 на рівні:

20.1. для потреб населення:

тариф на теплову енергію – 1672,24 грн/Гкал (без ПДВ) за такими складовими:

тариф на виробництво теплової енергії – 1660,91 грн/Гкал (без ПДВ);

тариф на постачання теплової енергії – 11,33 грн/Гкал (без ПДВ);

тариф на послугу з постачаннятеплової енергії – 2006,68грн/Гкал (з ПДВ).

21. Встановити комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа» тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання та на послугу з постачання теплової енергії для котельні системи автономного опалення (теплопостачання) за адресою м. Біла Церква, вул. Симоненка, 4 пр. 236 на рівні:

21.1. для потреб населення:

тариф на теплову енергію – 1648,89 грн/Гкал (без ПДВ) за такими складовими:

тариф на виробництво теплової енергії – 1637,56 грн/Гкал (без ПДВ);

тариф на постачання теплової енергії – 11,33 грн/Гкал (без ПДВ);

тариф на послугу з постачаннятеплової енергії – 1978,67грн/Гкал (з ПДВ).